Trabzon'da Uluslararası Robot Yarışması - Son Dakika
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Trabzon'da Uluslararası Robot Yarışması

Trabzon\'da Uluslararası Robot Yarışması
11.07.2026 15:48
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Trabzon'da liselerarası uluslararası robotik yarışması, 400 öğrenci ile Hayri Gür Spor Salonu'nda yapıldı.

TRABZON'da bu yıl ilk kez liselerarası uluslararası robotik yarışması, 'First Robotics Competition' düzenlendi. İstanbul ve Ankara'dan gelen yaklaşık 400 öğrenci tasarladıkları robotları belirlenen oyun ve kurallar dahilinde yarıştırdı.

Trabzon'da bu yıl ilk kez liseler arası uluslararası robotik yarışması 'First Robotics Competition' etkinliği Trabzonspor'un organizasyonluğunda düzenlendi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Trabzon'un yanı sıra İstanbul ve Ankara'dan gelen yaklaşık 400 lise öğrencisi katıldı. Lise çağındaki gençlerin takım ruhunu, yardımlaşmayı, sonuç yerine sürece odaklanarak, birlikte kazanmayı öğrenmesinin ve bilim ve teknolojiye olan ilgisinin artırılmasının amaçlandığı etkinlikte oluşturulan 20 takımın öğrencileri sene boyunca geliştirdikleri robotları belirlenen oyun ve kurallar dahilinde yarıştırdı.

'ROBOTİK BİLİMDE FARKINDALIK OLUŞTURUYORUZ'

Trabzon Merkez Fen Lisesi'nde Bilişim Teknolojileri öğretmeni Semra Büşra Bektaş, öğrencilerde bilime olan ilgiyi artırmayı amaçladıklarını ifade ederek, "'First Robotıcks Competition' robot yarışması ülkemizde 2015 yılından beri düzenleniyor. İstanbul'da ve Ankara'da düzenlendi. Yılda 6 yarışma yapılıyor. Bu yıl da Trabzon'da yarışma dışında hazırlık maçları da yapıyoruz. Gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak için bu yarışmayı düzenledik. İstanbul ve Ankara'dan gelen 21 takım var. Lise öğrencilerinin oluşturduğu robot takımları bulunuyor. Trabzon olarak da bizim takımımız ev sahipliği yapıyor. Trabzonspor ile birlikte kurduğumuz robot takımımız var. Ortadaki alanda sarı toplar var, bu sarı topları sepetlere atmaya çalışıyorlar. En fazla topu sepete atan takımlar kazanan oluyor. Mavi ve kırmızı ittifak olmak üzere 3'er takıma ayrılıyorlar. Robotlar da yarışma kapsamında bu şekilde çalışıyor. Biz öğrencilerde mühendislik ve robotik bilimine olan ilgiyi artırmayı ve farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bilim, fen, teknoloji, mühendislik ve matematiği geliştirmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin iş birlikçi çalışmalarını, takıma uyumunu ve finans yönetimini öğretmeyi amaçlıyoruz. Ödüller kazanıyorlar ve sonraki yarışmalarda Amerika'daki şampiyonluğa gidebilme şansı yakalıyorlar" dedi.

'AMERİKA'DA ÜNİVERSİTE OKUMA ŞANSIM OLACAK'

İstanbul Şişli Anadolu Lisesi öğrencisi Sahra Nur Büyük, yarışmanın kendisine olan katkılarına değinerek, "İstanbul'da farklı etkinliklerde aktif olarak çalıştım. Özgeçmişimde çok fazla birikim gerçekleşti ve bundan ötürü de Hong Kong'da bir liseden burslu olarak kabul aldım. Amerika'da da burslu olarak üniversite okuma şansım olacak. Yarışmanın güzel katkıları oluyor. Bütçesi en düşük olan takımlardan biriyiz ve buna rağmen çok iyi yarışan bir robotumuz oldu. Bilim, fen ve matematik konusunda gelişmenin yanı sıra iletişim becerilerimiz de gelişiyor" ifadelerini kullandı.

'BİLİM VE TEKNOLOJİYİ YAYMAYI AMAÇLADIK'

Öğrencilerden Feride Nihal Alan da "Burada sadece robot yapmıyor, aynı zamanda yeni arkadaşlıklar ediniyoruz. Sosyal bir çevremiz oluyor ve sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyoruz. Anaokulu, ortaokul, lise seviyesindeki öğrencilere bilim-teknolojiyi yaymaya çalışıyoruz. 4 bin 500'de fazla öğrenciye ve 2 ülkeye ulaştık. Belçika'da projemizi yürüttük. Teknolojinin yanı sıra insanları da etkilemeyi amaçladık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Teknoloji, Trabzon, Eğitim, Güncel, Spor, Son Dakika

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