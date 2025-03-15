Trabzon'daki Dernekler, Ortahisar Belediyesi'nin İftar Yemeğinde Buluştu

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, şehit aileleri ve gazi dernekleri ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların üyeleri ve aileleriyle iftar programında buluştu.

Ortahisar Belediyesi önündeki iftar alanında düzenlenen programa, Trabzon'daki dernekler katıldı. Alan eşi Tuba Kaya ile birlikte gelen Başkan Kaya, davetlilerle tek tek selamlaştı, hal hatır sordu.

İftar programına, Başkan Kaya ve eşi Tuba Kaya'nın yanı sıra Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Mustafa Özer İskender, Alper Öztürk, ORBEL A.Ş. Genel Müdürü Celal Akaç, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu, Belediye CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Trabzon Şubesi, Şehit ve Gaziler Derneği, Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şubesi, Trabzon Kamu Yararına İşitme ve Konuşma Engellilerini Koruma ve Yardımlaşma Derneği, Türk Kadınlar Birliği Trabzon Şubesi, Trabzon Merhamet Eli Derneği, Lösemi ve Engelli Gönüllüler Derneği, Altı Nokta Körler Derneği, Doğu Karadeniz MS Özel Bireyler Derneği, Trabzon Otizm Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Trabzon Şubesi ile Ortahisar Muhtarlar Derneği'nin başkan ve üyeleri, muhtarlar ve basın mensupları katıldı.

Şehit aileleri, gaziler ve kamu yararına çalışan derneklerin üyeleriyle ramazan ayının manevi ikliminde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Kaya, "Bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşıyorsak, şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Bu toprakların her bir karışı şehitlerimizin kanıyla sulanmıştır. Milletimizin birlik ve bütünlüğü, vatanımızın bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Kahraman şehitlerimizin değerli ailelerine, gazilerimize sizlere sahip çıkmak, bizim asli görevimizdir" ifadelerini kullandı.

Kaya, iftar programına katılan bütün vakıf ve derneklerin başkanlarına, üyelerine ve ailelerine teşekkür etti.