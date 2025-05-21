Trabzon, Körfez Ülkeleri ile Turizm Köprüsü Kuruyor - Son Dakika
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Trabzon, Körfez Ülkeleri ile Turizm Köprüsü Kuruyor

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten Trabzon'a gelen gazetecileri ağırlayarak bölgenin turizm ve yatırım imkanlarını tanıttı. Kaya, misafirleri en iyi şekilde ağırlamak istediklerini ve birlikte çeşitli etkinlikler yapma teklifinde bulunduklarını belirtti.

21.05.2025 11:32
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(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Doğu Karadeniz Bölgesi ile Körfez ülkeleri arasındaki turizm köprüsünü güçlendirmek, yatırım imkanlarını ve bölgeyi tanıtmak amacıyla Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği (DOKSAD) koordinasyonunda Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten Trabzon'a gelen bir grup gazeteciyi makamında ağırladı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten Trabzon'a gelen bir grup gazeteciyi ağırladı. Gazetecileri makamında ağırlayan Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sizler bizim misafirimizsiniz, bu şehir sizin eviniz. Bu şehirdeki insanlar çok konukseverdir. Biz misafirlerimizi çok iyi ağırlamayı, onları kardeş gibi görüp onlara yardımcı olmayı görev sayan bir anlayışla buradayız. Trabzon'umuz tarihi ve doğal güzellikleriyle gerçekten özel bir şehir. Bölgemiz de genel olarak çok güzeldir. Buradan 20-25 kilometre uzaklıktaki Çağlayan Şelalesini turizme kazandırmak için bir çalışma yapıyoruz. İnşallah turistlerimiz bir sonraki gelişlerinde orayı da gezecekler" dedi.

"Misafirlerimizi şehrimizde en iyi şekilde ağırlamak isteriz"

Başkan Kaya, sosyal medyada yayılan ve turistlere yönelik tepkilerin yer aldığı videolarla ilgili, "Onlar münferit olaylar. Burada bir olay yaşansa bizim vatandaşımız kendisinden önce misafirlerimize sahip çıkar. Hiçbir sorun yaşamazsınız" değerlendirmesinde bulundu. DOKSAD Başkanı Mustafa Yılmaz'ın da yer aldığı ziyarette misafir gazeteciler, Trabzon'da uzun süreli alışveriş, yöresel ürün ve kültür, eğlence gibi sektörlerde festivaller düzenlenirse bunun iki ülke arasındaki turizmi daha da canlandıracağını belirterek bu tür etkinlikleri basın yoluyla destekleyebileceklerini dile getirdi. Bu tarz fikir alışverişlerine açık olduğunu belirten Kaya, "Misafirlerimizi şehrimizde en iyi şekilde ağırlamak isteriz" dedi.

"Yapacağınız etkinlikler konusunda sizlere yardımcı oluruz"

"Körfez bölgesinden turistlerin ve iş insanlarının Avrupa ülkeleri yerine Türkiye'ye ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ne gelmesini isteriz" diyen ve birlikte çeşitli etkinlikler yapılmasını teklif eden gazetecilere Kaya, şöyle cevap verdi:

"Yatırım yapan çok değerli insanlar var. Hem şehrimize değer katıyorlar hem de çok değerli misafirleri şehrimize getiriyorlar. Yapacağınız etkinlikler konusunda biz de sizlere yardımcı oluruz. Kurumsal olarak bizim görevimiz, sizlere yardımcı olmak, değerli yatırımcıların şehrimizde iş yapmasını sağlamak. Müzik kültürlerimiz de çok örtüşüyor. Görüş alışverişinde bulunarak yapacağımız konserlerin burada çok ilgi göreceğini düşünüyorum."

Ziyaret ve gösterdiği ilgi için Başkan Kaya'ya teşekkür eden misafir gazeteciler, ziyaretin anısına birlikte fotoğraf çektirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Trabzon, Körfez Ülkeleri ile Turizm Köprüsü Kuruyor - Son Dakika

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