Trabzon merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Trabzon merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Trabzon merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Trabzon merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 10'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 265 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen şüpheliler Mersin, Gaziantep ve Batman'da gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra 10'u tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22.02.2024 16:45  Güncelleme: 16:46
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Trabzon merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltında bulunan 15 kişiden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince, 265 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Trabzon merkezli Mersin, Gaziantep ve Batman'da 14 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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