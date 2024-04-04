Trabzon Valiliği 100. Yıl Hatıra Ormanı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon Valiliği 100. Yıl Hatıra Ormanı Açıldı

Trabzon Valiliği 100. Yıl Hatıra Ormanı Açıldı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 10 dönümlük arazide 29 türden 4 bin 261 fidan dikilerek Trabzon Valiliği 100. Yıl Hatıra Ormanı oluşturuldu. Açılışta konuşan Vali Aziz Yıldırım, doğanın kıymetini bilmek gerektiğini vurguladı. Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz ise hatıra ormanının yapım aşaması hakkında bilgi verdi. Açılışta Yıldırım ve beraberindekiler fidanları toprakla buluşturdu ve çocuklara hediyeler dağıttı.

04.04.2024 20:07  Güncelleme: 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki 10 dönümlük arazide "Trabzon Valiliği 100. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

İlçenin Kemaliye Mahallesi Sahil yolu üzerinde bulunan araziye 29 türden 4 bin 261 fidan dikildi.

Valiliğin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Vakfıkebir Kaymakamlığına ait 6 farklı bölümden oluşan alan içerisine 40 metrekare çapında 100'üncü yıl amblemi de oluşturuldu.

Açılış öncesi konuşan Vali Aziz Yıldırım, yeşil ve temiz bir çevrede yaşamak isteyen herkesin doğanın kıymetini bilmesi gerektiğini söyledi.

Yıldırım, Doğu Karadeniz'in yeşilliği bol bir bölge olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Onun için bunun kıymetini bilmek lazım. Özellikle Doğu Karadeniz bu anlamda çok şanslı, sizler çok şanslı çocuklar ve insanlarsınız. Nereye baksak yemyeşil bir doğa görüyoruz. Ama bunu korumak, bunu geliştirmek, bunu yaygınlaştırmak lazım. Ağacın, ağaç dikmenin, yeşilin ne kadar kıymetli olduğunun farkına varmak lazım ve bu bilinci edinmek lazım. Örnek bir bahçe olsun, diğer vilayetlere de yaygınlaştıralım."

Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz da hatıra ormanının yapım aşaması hakkında katılımcılara bilgi vererek, araziyi 6 kamu kurumuna ait bölümlere ayırdıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Yıldırım ve beraberindekiler kurdele keserek, Trabzon Valiliği 100. Yıl Hatıra Ormanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Yıldırım ve beraberindekiler hazırlanan bölümlerdeki fidanları toprakla buluşturdu.

İlkokul öğrencilerinin de katıldığı açılışta, Yıldırım çocuklara fidan ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Kaynak: AA

Trabzon Valiliği, Aziz Yıldırım, Vakfıkebir, Trabzon, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon Valiliği 100. Yıl Hatıra Ormanı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü
    20:17 Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü

    Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile başkent Saraybosna'da bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki iyi ilişkiler ele alındı ve Kristo, Macaristan'ın Bosna Hersek'in Avrupa Birliği sürecine verdiği destek için teşekkür etti. Ayrıca, Kristo, ülkesinin AB yolundaki reformlara odaklanmasının önemini vurgulayarak, Avrupa değerlerine olan bağlılıklarını dile getirdi. Görüşmede ekonomik ilişkiler de ele alındı.

  • TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Gümüşhane Üniversitesi'nde iftar programına katıldı
    20:15 TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Gümüşhane Üniversitesi'nde iftar programına katıldı

    TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Gümüşhane Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya geldi. Beşinci, sivil toplum çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu ve Gazze'deki durumu hatırlatarak dualarını eksik etmeyeceklerini belirtti. İftar programına üniversite yetkilileri ve öğrenciler de katıldı.

  • BAİBÜ Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu'nda İftar Programı Düzenlendi
    20:15 BAİBÜ Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu'nda İftar Programı Düzenlendi

    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen iftar programında, Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu, BAİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı ve birçok öğrenci bir araya geldi. Rektör Alişarlı, öğrencilerle sohbet edip sorunlarını dinledi ve Ramazanın huzurlu geçmesini temenni etti. Programın sonunda Kaymakam Kalaycıoğlu ve Rektör Alişarlı, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

  • Kırıkkale'de Otomobil Kazası Sonrası Sevgiliyi Bıçaklayarak Yaraladı
    20:14 Kırıkkale'de Otomobil Kazası Sonrası Sevgiliyi Bıçaklayarak Yaraladı

    Kırıkkale'de bir kişi, otomobiliyle seyir halindeyken sevgilisiyle tartıştıktan sonra kaza yaptı. Kazanın ardından şahıs, tartıştığı sevgilisini boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, kadın hastaneye kaldırıldı. Şüpheli şahıs ise polis tarafından yakalandı.

  • Çin'in Heilongjiang eyaletinde tarım faaliyetleri için zemin hazırlığı yapılıyor
    20:13 Çin'in Heilongjiang eyaletinde tarım faaliyetleri için zemin hazırlığı yapılıyor

    Çin'in önde gelen tahıl üreticilerinden biri olan Heilongjiang eyaletinde, bahar döneminde tarım faaliyetleri için güçlü bir zemin hazırlamak amacıyla çeşitli faaliyetler yürütülüyor.

  • Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan göreve başladı
    20:13 Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan göreve başladı

    Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyların yüzde 47,96'sını alarak Keçiören Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Mesut Özarslan, görevi devraldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte vatandaşlara hitap eden Özarslan, halka hizmet belediyeciliği yapacaklarını ve projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

  • Mehmet Ertaş Edremit Belediye Başkanı olarak göreve başladı
    20:13 Mehmet Ertaş Edremit Belediye Başkanı olarak göreve başladı

    31 Mart seçimlerinde CHP'den Edremit Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ertaş, düzenlenen devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Ertaş, görevi devraldığı Selman Hasan Arslan'a teşekkür etti ve halka hitaben yaptığı konuşmada CHP'nin umudu temsil ettiğini belirtti.


19:18 AK Parti’den Özlem Zengin’in görevden alındığı iddialarına yalanlama: Görevinin başında AK Parti'den Özlem Zengin'in görevden alındığı iddialarına yalanlama: Görevinin başında
18:31 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’un Van’daki mazbata krizine yönelik sözlerine en sert tepki AK Parti içinden geldi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'un Van'daki mazbata krizine yönelik sözlerine en sert tepki AK Parti içinden geldi
18:31 Kritik MGK sona erdi 6 maddelik bildiride terörle mücadelede kararlılık vurgusu Kritik MGK sona erdi! 6 maddelik bildiride terörle mücadelede kararlılık vurgusu
16:28 Arçelik markası artık Beko olarak ticarete devam edeceğini duyurdu Arçelik markası artık Beko olarak ticarete devam edeceğini duyurdu
17:21 Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli’nin iddialarına öfke kustu: Adi, yalan ve iftira Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli'nin iddialarına öfke kustu: Adi, yalan ve iftira
17:04 Kanarya’dan bir rekor daha Fenerbahçe, Türk futbol tarihine geçti Kanarya'dan bir rekor daha! Fenerbahçe, Türk futbol tarihine geçti
16:45 Yemekteyiz’de kalburabastı krizi Kadın yarışmacı tatlıyı duyunca önce inledi sonra ağladı Yemekteyiz'de kalburabastı krizi! Kadın yarışmacı tatlıyı duyunca önce inledi sonra ağladı
15:22 Trafikte görüntülenen Cem Yılmaz “Arabanız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz“ sorusuna sessiz kalamadı Trafikte görüntülenen Cem Yılmaz "Arabanız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz" sorusuna sessiz kalamadı
15:07 “Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum“ sloganı atan Eyüp Aksu seçim sonrası çark etti "Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" sloganı atan Eyüp Aksu seçim sonrası çark etti
14:49 Netanyahu, İran tehdidi sonrası korkudan GPS kapattı Haritalar Tel Aviv yerine Beyrut gösteriyor Netanyahu, İran tehdidi sonrası korkudan GPS kapattı! Haritalar Tel Aviv yerine Beyrut gösteriyor
14:25 Cenaze törenine damga vuran an Ali Koç ve Dursun Özbek, Kurtlar Vadisi’nden rol çaldı Cenaze törenine damga vuran an! Ali Koç ve Dursun Özbek, Kurtlar Vadisi'nden rol çaldı
14:19 Mehmet Kasım Gülpınar hızlı başladı Tebrik için gelen personeli “Hadi görevinizin başına“ diyerek gönderdi Mehmet Kasım Gülpınar hızlı başladı! Tebrik için gelen personeli "Hadi görevinizin başına" diyerek gönderdi
13:14 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 20:17:55. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon Valiliği 100. Yıl Hatıra Ormanı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement