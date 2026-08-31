Trafik Kazası Cinnet Getirdi - Son Dakika
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Trafik Kazası Cinnet Getirdi

Trafik Kazası Cinnet Getirdi
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Denizli'de trafik kazasında Asım Ayyıldız hayatını kaybetti, babası hastanede kalp krizi geçirdi.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki trafik kazasında Asım Ayyıldız (29) hayatını kaybetti. Ayyıldız'ın babası İsmail Ayyıldız (55) da kazayı duyarak gittiği hastanede aldığı acı haber sonrası kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Servergazi Mahallesi'nde meydana geldi. Asım Ayyıldız'ın kontrolünü kaybettiği 20 BP 810 plakalı otomobil, önce kaldırıma ardından ağaca çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Asım Ayyıldız ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayyıldız, hastanede doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kazayı duyan Asım Ayyıldız'ın babası İsmail Ayyıldız, hastaneye gitti. Burada oğlunun ölüm haberini alan İsmail Ayyıldız, kalp krizi geçirdi. Ayyıldız, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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