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Trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş Elmas, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş Elmas, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Musab Hacıömer Elmas'ın (25) cenazesi Malatya'da toprağa verildi.

Trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş Elmas, Malatya\'da son yolculuğuna uğurlandı
16.12.2023 - 14:08,
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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Musab Hacıömer Elmas'ın (25) cenazesi Malatya'da toprağa verildi.

Şehit Elmas için Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda öğle vakti tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra katafalka konuldu.

Şehit Elmas'ın yakınları, törende zaman zaman göz yaşlarına hakim olamadı.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşınan Elmas'ın naaşı, şehitlikte toprağa verildi.

Törene, şehidin annesi Suzan ve babası Mehmet Elmas ile yakınlarının yanı sıra Vali Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile kurum amirleri, jandarma personeli katıldı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 1 Aralık'ta iki otomobilin karıştığı trafik kazasında aralarında görevden dönen 4 jandarma personelinin de bulunduğu 6 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Jandarma Uzman Çavuş Musab Hacıömer Elmas, tedavi gördüğü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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Jandarma, Malatya, Son Dakika

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