Trafik Kurallarını İhlal Eden Sürücülere 180 Bin Lira Ceza

Antalya'nın Akseki ilçesinde, bungalov ev taşıyan çekici ile bu araca öncülük eden aracın sürücülerine, trafik kurallarına aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle toplam 180 bin lira ceza uygulandı.

Konya'dan Antalya yönüne giden, üzerinde bungalov ev bulunan 34 RS 0015 plakalı çekici ile çekiciye öncülük eden 34 GMT 832 plakalı araç, Akseki-Manavgat kara yolu Sarıhacılar Mahallesi mevkisinde trafik ekiplerince durduruldu.

Akseki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki aracın da Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin ilgili maddesine aykırı şekilde ters istikamette seyrettiği belirlendi.

Bunun üzerine her iki sürücüye 90'ar bin lira olmak üzere toplam 180 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücülerin belgelerine de 2 ay süreyle el konuldu.

Bungalov ev taşıyan çekici ile öncü araç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yediemin otoparkına çekildi.