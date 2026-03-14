Trafik polisleri, zorlu parkurlarla sahada karşılaşabilecekleri senaryolara hazırlanıyor

14.03.2026 11:18
AYKUT KARADAĞ - Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığının Şehit Fethi Sekin Sürüş Teknikleri Eğitim Merkezi'nde, trafik polislerine zorlu parkurlarda güvenli sürüş eğitimi veriliyor.

Gölbaşı Polis Akademisi yerleşkesinde 2004'ten bu yana hizmet veren merkezde, ülke genelindeki trafik polislerine 3 günlük teorik ve uygulamalı eğitim verilerek, görev esnasında oluşabilecek risklerin en aza düşürülmesi hedefleniyor.

Her türlü koşul ve hava şartlarında eğitimlerin 365 gün devam ettiği kursa, yılda yaklaşık 3 bin 500 polis katılıyor.

Kursiyerlerin teorik ve farklı senaryolara göre tasarlanan parkurlardaki eğitimleri, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

"Amacımız, bir noktaya giderken en güvenli, en hızlı şekilde gitmeleri"

EGM Trafik Başkanlığı Sürüş Teknikleri Şube Müdürü Cengiz Yeğen, eğitim merkezi ve eğitimler hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Yeğen, buradaki eğitim merkezinin 120 dönüm arazi üzerine kurulu olduğunu, Eskişehir Trafik Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde bulunan pistle beraber ülke genelindeki trafik polislerine belirli gruplar ve periyotlarla güvenli sürüş eğitimi verildiğini söyledi.

Yılda yaklaşık 3 bin 500 trafik polisine eğitim verildiğini bildiren Yeğen, "Buradaki temel amacımız, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı bünyesindeki taşrada bulunan trafik polislerimizin herhangi bir olaya, kazaya giderken, olağanüstü durumlar, afet ve benzeri durumlara müdahale ederken, devlet büyüklerimize öncülük yaparken, bir noktadan bir noktaya giderken en güvenli, en hızlı ve ulaşılabilir bir şekilde gitmeleridir. Bunu yaparken de önlerine çıkacak çeşitli engellerden, kazalardan kurtularak, trafik güvenliğini sağlamayı amaç edinerek, en hızlı şekilde ulaşmaya çalışmak." diye konuştu.

Yeğen, eğitim merkezindeki parkurların her türlü hava koşullarına uygun hazırlandığını belirterek, eğitimlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Temel olarak engelden kaçma, örneğin şehir içerisinde hızlı şekilde trafik polisimiz bir noktaya giderken yayanın öngörülemeyen şekilde ve fren yaptığımızda duramayacak mesafede önümüze fırlaması... Biz bundan nasıl kaçarız, kendisine ve o yayaya nasıl zarar vermeyiz? Bunun eğitimini veriyoruz. Karlı, buzlu ve ıslak zeminlerde sürüşlerimizde personele nasıl sürmesi gerektiğini deneyimletiyoruz. Öngöremediğimiz bir su birikintisinden geçmek zorunda kalıyor ya da tepe üzerinde inişlerde, dönemeçlerde ve benzeri her duruma, her senaryoya uygun şekilde eğitim veriyoruz ki burada onu yaşasınlar, gerçek hayatta da kaza yapmadan neler yapmaları gerektiğini öğrensinler. Öğrendikten sonra iyi bir şekilde uygulayarak hem kendilerinin hem halkımızın güvenliğini sağlasınlar."

"Trafik polisimiz ekip aracını kullanırken deneyimli, bilgili olması gerekiyor"

Tüm trafik personelinin yıl içerisinde karıştıkları kazaların sayılarını takip ettiklerini vurgulayan Yeğen, güvenli sürüş eğitimi alan personelin daha az kazaya karıştığını, kaza oranı istatistiğinin aşağı yönlü azaldığını söyledi.

Yeğen, kursiyerlerin eğitimi, "sürücülüğün geliştirilmesi ya da sürüş pratiği deneyimi kazandırılması" şeklinde yorumladığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim böyle bir eğitimimiz yok. Trafik polisimizin ekip aracını kullanırken deneyimli, bilgili personel olması gerekiyor. Deneyimlerimiz doğrultusunda burada çeşitli hava, zemin senaryolarına bağlı olarak kazalardan kurtulmasını, güvenli ortamın oluşturulmasını sağlayacak eğitimi veriyoruz. Personelimiz gelirken, bu yanılgı içerisinde geliyor ama kısa süre içerisinde bizden ayrılırken şunu defalarca söylediklerini memnuniyetle görüyoruz: 'Biz buraya gelmeden önce araç sürmesini bilmiyormuşuz, burada gerçekten bizim sürücülüğümüze, hayatımıza çok şey kattınız.'"

Eğitimler alanında uzman personeller tarafından veriliyor

Eğitmen polis memuru Mehmet Yalçın, parkurun ilk eğitimi olan "emniyet kemeri simülasyonu"nun saatte 5 kilometre hızla gerçekleştirildiğini, takla atan araçta bulunan sürücü ve yolcunun hal ve hareketlerini gözlemleterek, emniyet kemerinin faydalarını aktardıklarını anlattı.

Komiser Niyazi Yeşilyurt, "kuru zemin" ve "skid car (kayan araç)" parkurlarına ilişkin yaptığı açıklamada, kuru zemin parkurunda meslektaşlarına herhangi bir engelde frenli veya frensiz olarak kaçışı, skid car parkurunda ise aracına konulan aparat sayesinde farklı zemin ve hava koşullarındaki savrulmaları simüle ederek, kaybedilen hakimiyetin geri kazanılmasını gösterdiklerini söyledi.

"Kaygan ve ıslak zemin" parkuru eğitmenlerinden polis memuru Çetin Özkaya da bu parkurda ABS'li ve ABS'siz araçlarla eğitim verildiğini, kaygan zeminlerde aracın nasıl kontrol edileceğini öğrettiklerini ifade etti."

"Park parkuru"ndan sorumlu polis memuru Şefika Yücel ise bu parkurda engellerden kaçış, geri sürüşte ayna kullanımı, yatay ve dikey park ile iki araç arasına nasıl park edilebileceğini gösterdiklerini aktardı."

"Su havuzu" ve "viraj" eğitiminde görevli polis memuru Cihan Yeşil de bu parkurlarda su kütlelerinin oluştuğu ortamlarda sürücülerin araçlarını güvenli şekilde nasıl yol sahasında tutacaklarını gösterdiklerini, viraj içerisinde yapmaları gereken hususları öğretmeye çalıştıklarını belirtti."

Kaynak: AA

İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
ABD resmen duyurdu: Irak’ta düşen uçakta 4 asker öldü ABD resmen duyurdu: Irak'ta düşen uçakta 4 asker öldü
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
Yargıtay’a 8 yeni üye seçildi Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Hiranur’u gören son tanık: Yüzü gülüyordu Hiranur'u gören son tanık: Yüzü gülüyordu
Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı
Göksel’i gören tanıyamadı Son görüntülerine yorum yağıyor Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
Murat Övüç için yeni karar Murat Övüç için yeni karar

11:13
Sorulan soru “Allah Nihat Hoca’ya sabır versin“ dedirtti
Sorulan soru "Allah Nihat Hoca'ya sabır versin" dedirtti
10:45
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta İran’ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
10:16
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet’i böyle anlatmıştı Son sözü ders niteliğinde
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde
09:54
Bir coğrafya daha karıştı 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
09:52
Netanyahu öldü mü İddiaları güçlendiren görüntü
Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü
09:38
Savaş sürerken Türkiye’den yeni “Kamikaze İHA K2“ hamlesi Bayraktar “sürpriz“ deyip duyurdu
Savaş sürerken Türkiye'den yeni "Kamikaze İHA K2" hamlesi! Bayraktar "sürpriz" deyip duyurdu
08:51
Park halindeki otomobilde ölü bulundu
Park halindeki otomobilde ölü bulundu
08:44
İlber Ortaylı’nın ailesinden anlamlı istek Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
08:33
Kara operasyonunun ilk sinyali 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
08:09
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
07:06
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 11:50:37. #7.12#
