Trafik Tartışması Sonrası 192 Bin Lira Ceza

Şişli'de tartıştığı sürücüye ve aracına saldıran kişiye, 192 bin 719 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin tartıştığı sürücüye ve aracına saldırdığı anlara ait sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, kimliği belirlenen sürücü B.E'nin, tartıştığı sürücüyü takip edip ters yönden gelerek aracını sıkıştırdığını, kendi aracından inip sürücüye ve aracına saldırdığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırıcı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek", "aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü kara yollarında ters istikamette sürmek", "araç kullanırken sürücü belgelerini yanında bulundurmamak" maddelerinden 192 bin 719 lira para cezası uygulandı.

Saldırı anları kamerada

Öte yandan B.E'nin tartıştığı sürücüye saldırdığı anlar araç kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde B.E'nin, camı açan sürücüye saldırması ve çevredekilerin ayırması yer alıyor.