Trafik Tartışması Sonrası Mimar Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Trafik Tartışması Sonrası Mimar Hayatını Kaybetti

Trafik Tartışması Sonrası Mimar Hayatını Kaybetti

Beykoz'da 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir, polis memuruyla yaşadığı trafik tartışması sonrası silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Polis memuru S.Ç., kasten öldürme suçundan tutuklandı.

20.12.2024 17:59  Güncelleme: 18:05
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BEYKOZ'da 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir, trafikte aracıyla seyir halindeyken görev saati dışında kendi aracıyla seyir halinde olan polis memuru S.Ç. ile tartıştı. Toydemir'in aracını durdurmak isteyen polis memuru, durmayan araca doğru silahıyla ateş etti. Toydemir'in hayatını kaybettiği olay sonrası gözaltına alınan S.Ç., 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kavacık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Görev saati dışında kendisine ait 34 DF 8762 plakalı araç ile trafikte seyreden polis memuru S.Ç., 34 TC 7374 plakalı aracı ile seyir halinde olan mimar Turgut Toydemir ile trafikte tartıştı. Toydemir'in aracını durdurmak isteyen S.Ç., durmaması üzerine tabancası ile araca doğru ateş açtı. Kurşunlardan biri Toydemir'e isabet etti. Yaralanan Toydemir'in aracı, refüje çıkarak durdu. İhbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Toydemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'MAKAS ATTIĞI İÇİN ATEŞ ETTİM'

Olayın ardından kullandığı silahla birlikte teslim olan polis memuru S.Ç. hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatılmış ve açığa alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., savcılıktaki ifadesinde, "maktul köprü ve sonrasında ilerleyen trafikte ambulansa yol vermedi, aracıyla makas atarak ilerliyordu durmadığı için üzerine ateş ettim" dedi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen polis memuru S.Ç. 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

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