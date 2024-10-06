Trafikte Çalışma Uyarısı - Son Dakika
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Trafikte Çalışma Uyarısı

Yolda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerden dikkatli olmaları istendi.

06.10.2024 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Narlı kavşakları 1-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Alacabel-Akseki yolu, 30-31. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması sebebiyle bugün 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif olarak Cevizli-Derebucak-İbradı yolunu kullanabilecek.

Burhaniye-Ayvalık yolunun 20-23. kilometrelerinde taş duvar yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Düzce- Bolu yolunun 10-11. kilometrelerinde taş duvar yapım ve platform tanzim çalışmaları nedeniyle Düzce-Bolu istikametinde, ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kayseri- Malatya yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle Kayseri istikametinde, ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 16-22. kilometrelerinde üstyapı onarım ve 49-51. kilometrelerinde Devlet Demir Yolları Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Diyarbakır- Mardin yolunun 4-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ağrı-Kağızman yolunun 34 ile 47. kilometreleri arasındaki bazı kesimlerde sürdürülen çalışmalar sebebiyle ulaşım, servis yolundan sağlanıyor.

Şile- Ağva yolunun 17-18. kilometrelerinde Şuayipli Kavşağı ve kollarındaki yapım, Çankırı- Ankara yolunun 20-38. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA

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