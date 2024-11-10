Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşaklarının 3-6. kilometrelerinde kavşak çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerinde Limontepe- Narlıdere- Çeşme istikameti çelik köprü genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarım çalışmaları sebebiyle 22 Kasım'a kadar trafiğe kapatılacak. Ulaşım, Konak- Balçova yönünde gerçekleşecek.

Yeşilova - Burdur yolunun 0-2. kilometrelerinde yol genişletme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz ediyor.

Afyonkarahisar-İzmir yolunun 39. kilometresinde Karahisar Üstgeçit Köprüsü'nde genleşme derzlerinin onarım çalışması nedeniyle Afyonkarahisar-İzmir yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım yan yoldan sağlanıyor. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Karasu- Kocaeli yolunun 34-35. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek yönden gidiş-geliş izin veriliyor.

Kahramanmaraş- Göksun yolunun 6-10. kilometrelerinde Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nde tavan kaplamalarının onarımı dolayısıyla trafik kontrollü veriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 52-53. kilometrelerinde üstyapı yenilemesi, köprü ve yol genişletme yapım çalışmaları nedeniyle Kahramankazan-Ankara istikametinde sol şerit trafiğe kapatılırken ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.

Sakarya- Bilecik İl Sınırı- Bozüyük yolunun 20-22. kilometrelerinde toprak işleri ve üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik akışı sol şeritten iki yönlü gerçekleşiyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı, toprak işleri ve sanat yapıları işleri yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz ediyor.

Tirebolu- Doğankent yolunun 19-21. kilometrelerinde yol şevi temizlik çalışması nedeniyle saat 08.00'den itibaren trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak tek şeritten kontrollü sağlanıyor.