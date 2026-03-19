Trafikte Ramazan Bayramı Önlemleri

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı ve okullarda ara tatil dolayısıyla kara yollarında yaşanacak yoğunluğa karşı trafik tedbirlerini uygulamaya koydu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı tatili ile 2025-2026 eğitim öğretim dönemi ara tatili süresince kara yollarında taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı, uzun mesafelere bağlı olarak seyahat sürelerinin artacağı göz önüne alındı.

Bu kapsamda, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak, trafik kazalarını en aza indirmek, kamu düzeni ve asayişi muhafaza etmek amacıyla ülke genelinde kapsamlı trafik ve asayiş tedbirleri alındı.

Türkiye genelinde 45 bin 692'si polis ve 22 bin 150'si jandarma olmak üzere 67 bin 842 trafik personeli görev yapacak.

Ayrıca trafik ve asayiş tedbirleri çerçevesinde 209 bin 462 polis, 100 bin 353 jandarma ve 3 bin 930 sahil güvenlik personeli olmak üzere 313 bin 745 personel, 13-23 Mart'ta sahada görev alacak.

Bayram süresince 61 ilde kurulu 520 ortalama hız ihlal tespit sistemi 24 saat esasına göre hız denetimi yapacak, 1586 mobil radarla kontroller sürdürülecek, helikopter ve dron gibi hava araçlarıyla ülke genelinde toplam 5 bin 920 saat trafik denetimi gerçekleştirilecek.

Şehirler arası otobüs terminallerinde sefer öncesi denetimler yapılacak, emniyet kemeri kullanımına yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek ve 1236 personel gizli yolcu olarak şehirler arası yolcu otobüslerinde görevlendirilecek.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler başta olmak üzere toplu taşıma araçları terminal ve ara duraklar dahil olmak üzere denetlenecek, sürücüler, araçlar ve takograflar kontrol edilerek sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanımına yönelik bilgilendirme ve denetimlere ağırlık verilecek.

Otoyol ve devlet kara yollarında dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonları çevreleri ile kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama ve park ihlallerine müsaade edilmeyecek, taşıt-yaya kazalarının yoğun olduğu bölgelerde uygunsuz parklara izin verilmeyecek.

İhtiyaç duyulan bölgelerde polis ve jandarma trafik ekiplerince karma timler oluşturulacak, hava araçlarıyla trafik denetimleri sürdürülecek, ekiplerin görünürlüğü artırılarak "algılanan yakalanma riski" güçlendirilecek.

Şehitlikler, mezarlıklar ve alışveriş merkezleri gibi yoğunluk yaşanabilecek alanlarda ilave personel ve araç görevlendirildi.

Denetimlerde sürücü ve yolcularla yüz yüze iletişim kurularak bilgilendirme yapılacak, motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik eğitim ve denetimler genel kollukla koordineli yürütülecek, ağır tonajlı taşıtlarda bulundurulması zorunlu ekipman ile römorklara ilişkin unsurlar mevzuat kapsamında kontrol edilecek.

Yol yapım ve bakım çalışmaları trafik akışını aksatmayacak şekilde planlanacak, trafik kazalarının yoğunlaştığı kesimler ile "kara nokta" olarak tanımlanan alanlarda ilave işaretleme ve tedbirler alınacak, yoğun kavşaklarda ise sinyalizasyon süreleri düzenlenecek.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimler sürdürülecek, "Mobil Göç Noktası" uygulaması sürecek.

Konaklama tesisleri ile günübirlik kiralanan yerler mevzuat kapsamında denetlenecek.

Ayrıca önceki bayram dönemlerinde trafik kazalarında can kayıplarının yoğunlaştığı tespit edilen 16 ildeki 20 güzergahta ilave trafik tedbirleri uygulanacak.

3 büyükşehir

Tatil süresince İstanbul'da 44 bin 606 personel ve 10 bin 193 motorize ekip görev yapacak. Ankara'da 17 bin 331 personel ve 3 bin 328 motorize ekip görevlendirilirken, İzmir'de ise 14 bin 772 personel ve 2 bin 527 motorize ekip görevde olacak.