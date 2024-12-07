Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul- Kırıkkale istikametinde Susuz köprülü kavşağı sağ toplayıcı yolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören-Tayakadın kavşakları İstanbul- Edirne (kuzey) istikametinde yol bakım onarım çalışması dolayısıyla bant aktarımı yapılarak, trafik akışı Edirne-İstanbul (güney) istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) gerçekleştiriliyor.
Samsun Çevre Yolu'nun Ankara, Ordu, Sinop yol ayrımında bulunan Yeşilkent kavşağındaki düzenleme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor, Ankara istikametinden Sinop istikametine gidecek araçların otogar kavşağını kullanmaları gerekiyor.
Tirebolu-Doğankent-Kürtün yolunun 34. kilometresinde Güvenlik Tüneli'nde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Kütahya- Eskişehir yolunun (Kütahya Porselen AŞ fabrikası mevkisi) 31. kilometresinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Karaman- Ermenek yolunun 62-76. ve 82-93. kilometrelerinde yapım, Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde heyelan önleme, Korkuteli-Elmalı yolunun 27-39. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım, toprak işleri, sanat yapıları ve BSK üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Hacılar-Erciyes-Develi yolunun 7-8. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?