Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı
Ardahan-Kars yolunda devrilen traktördeki sürücü yaralandı, ulaşım kontrollü sağlandı.
Ardahan'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Ardahan- Kars kara yolunun 2. kilometresinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 36 AAZ 919 plakalı traktör devrildi.
Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA
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