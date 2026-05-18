Traktör Kazasında 80 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağına yuvarlanan traktörün sürücüsü Mehmet Sağ (80), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Sarıgöl ilçesi kırsal Dindarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Sağ, traktörüyle zemin düzeltmesi yapmak için üzüm bağına gitti. Gün boyu çalışan Sağ, işi bitirmek için akşam da çalışmayı sürdürdü. Kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybeden Sağ, kot farkı nedeniyle 9 metre aşağıda bulunan başka bir üzüm bağına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Mehmet Sağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.