Trakya'da Camilerde 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit Okundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trakya'da Camilerde 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit Okundu

Trakya\'da Camilerde 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit Okundu

Trakya'da bulunan camilerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okundu. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen programlara valiler, büyükelçi, jandarma komutanı, emniyet müdürü, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programlar sonrasında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

15.07.2024 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya'da camilerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okundu.

Edirne'de Üç Şerefeli Cami'de düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı başladı. Daha sonra okunan mevlidin ardından dua edildi.

Programa Edirne Valisi Yunus Sezer, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kırklareli

Kırklareli'nde, Hızırbey Camisinde mevlit programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan program da müezzin Necmettin Ötün tarafından mevlit ve kasideler okunarak, dualar edildi.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, vaazında 15 Temmuz hain darbe girişimini kınadı.

Darbe girişimin milletin kararlığı ile önlendiğini ifade eden Eviş, "15 Temmuz hain darbe girişimi tarihimizde kara bir lekedir. Türk milleti hiç bir zaman hainlere geçit vermedi, veremeyecektir." dedi.

Programa Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Jandarma Komutanına Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Programın ardından vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da Orta Cami'de şehitler için gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Vali Recep Soytürk, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

Kırklareli, Demokrasi, 15 Temmuz, Jandarma, Tekirdağ, Edirne, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da Camilerde 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit Okundu - Son Dakika


15:48 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gidiyor Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor
14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
13:27 Çeşme’de orman yangını Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi Çeşme'de orman yangını! Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi
11:23 8 yıl geçse de izleri hala duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler
15:10 İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu Gözyaşlarına hakim olamadı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu! Gözyaşlarına hakim olamadı
14:53 Mourinho’nun hiç acıması yok Fenerbahçe’de takımın yarısı gidici Mourinho'nun hiç acıması yok! Fenerbahçe'de takımın yarısı gidici
14:44 Ünlülerden, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları Ünlülerden, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları
14:35 Hindistan’da demiryolu köprüsünün üstünde fotoğraf çeken çift, trenin altında kalamamak için 27 metre yükseklikten atladı Hindistan'da demiryolu köprüsünün üstünde fotoğraf çeken çift, trenin altında kalamamak için 27 metre yükseklikten atladı
14:27 İzmir’de 2 kişinin can verdiği elektrik akımı ihmalinde kahreden detay İzmir'de 2 kişinin can verdiği elektrik akımı ihmalinde kahreden detay
14:19 İrfan Can Eğribayat’tan, imza isteyen taraftara olay yanıt: Olum dronelar falan var İrfan Can Eğribayat'tan, imza isteyen taraftara olay yanıt: Olum dronelar falan var
13:50 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! 17 terörist etkisiz hale getirildi
13:50 Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi
12:29 İstanbul’a gelmesine saatler kaldı Fenerbahçe Allan Saint Maximin’e kavuşuyor İstanbul'a gelmesine saatler kaldı! Fenerbahçe Allan Saint Maximin'e kavuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 16:01:50. #1.13#
SON DAKİKA: Trakya'da Camilerde 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit Okundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement