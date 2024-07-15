Trakya\'da Camilerde 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit Okundu

Güncel

Trakya'da camilerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okundu.

Edirne'de Üç Şerefeli Cami'de düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı başladı. Daha sonra okunan mevlidin ardından dua edildi.

Programa Edirne Valisi Yunus Sezer, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kırklareli

Kırklareli'nde, Hızırbey Camisinde mevlit programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan program da müezzin Necmettin Ötün tarafından mevlit ve kasideler okunarak, dualar edildi.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, vaazında 15 Temmuz hain darbe girişimini kınadı.

Darbe girişimin milletin kararlığı ile önlendiğini ifade eden Eviş, "15 Temmuz hain darbe girişimi tarihimizde kara bir lekedir. Türk milleti hiç bir zaman hainlere geçit vermedi, veremeyecektir." dedi.

Programa Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Jandarma Komutanına Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Programın ardından vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da Orta Cami'de şehitler için gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Vali Recep Soytürk, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve kurum müdürleri katıldı.