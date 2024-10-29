Trakya'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü nedeniyle kabul törenleri düzenlendi - Son Dakika
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Trakya'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü nedeniyle kabul törenleri düzenlendi

Trakya\'da Cumhuriyet\'in 101. yıl dönümü nedeniyle kabul törenleri düzenlendi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla kabul törenleri ile yürüyüşler tertip edildi.

29.10.2024 22:46
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla kabul törenleri ile yürüyüşler tertip edildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, kentteki bir tesiste düzenlenen kabul töreninde davetlileri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

Vali Sezer, yaptığı konuşmada, Türk milletinin 101 yıldır aynı ruh ve aynı heyecanı hiç kaybetmediğini söyledi.

Bu vatanın ve Cumhuriyet'in kendilerine emanet olduğunu ifade eden Sezer, konuşmasına şöyle devam etti:

"Cumhuriyet bir ruhtur. Bu ruh milletimizin kanıyla, canıyla, dualarıyla ve gözyaşlarıyla büyümüştür, yeşermiştir. Bugün sınır boylarında üst bölgelerinde terörle karşı mücadele eden şanlı bayrağımızı dalgalandıran vatan evlatlarımız bu ruhu en güçlü şekilde taşımaktadırlar. Atalarımızın mirasını koruyan her Mehmetçiğimiz geçmişten bugüne uzanan bu cesaret zincirinin bir halkasıdır.

Bu ruh sadece askerlerimizde polisimizde değil, memleket için üreten her evde vardır. Emin olun ki gelecek yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Bizi yıldırmaya çalışanlara inat TUSAŞ'taki kardeşimizin dediği gibi 'hainlere inat daha fazla çalışacağız. Hainlere inat daha fazla üreteceğiz.' Bu yolda aziz millete hizmet eden herkesi saygı ve şükranla anıyorum."

Konuşmanın ardından Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın pasta kesti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sanatçıları da eserler seslendirdi.

Fener alayı düzenlendi

Kutlamalar kapsamında Edirne Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi.

Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanan kortej, bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüş esnasında Atatürk Bulvarı'nda bir vince asılı dev Türk bayrağı dalgalandırıldı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, anıtta yaptığı konuşmada, 29 Ekim'i coşku ve gururla kutladıklarını söyledi.

Fener alayının ardından sanatçı Gökçe, Saraçlar Caddesi'nde sahne aldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi.

Valilik tarafından bir düğün salonunda düzenlenen kabul töreninde Vali Uğur Turan ile eşi Nihal Turan davetlileri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

Turan, yaptığı konuşmada, bugünün tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Devletsiz millet hayali kuranlara kalıcı cevabın Cumhuriyet'in ilanı ile verildiğini ifade eden Turan, Cumhuriyet'in bağımsızlığa duyulan derin özlem, geleceğe bağlanan emsalsiz ümidin, milli egemenliğe beslenen sevdanın karar anı olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet'in kutlu bir emanet olduğunu vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti bağış, lütuf ve hediye değildir. Her şeyden önce inancın, imanın ve yılmaz bir iradenin eseridir. Haklı ve haysiyetli bir mücadelenin karar ve kıvancıdır. Devletimiz ve milletimiz baki kalacaktır. Bir kere yükselen bayrak, asla inmeyecektir ve düşmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Cumhuriyet'in ilanı büyük bir atılım, kutlu bir başlangıç, tarihi bir karar anıdır. 29 Ekim 1923 tarihi diriliş ve yükselişin eşiğidir. Türkiye Cumhuriyeti zalime korku, mazluma güven vermiş, milli birlik ve beraberliğin güvencesi haline gelmiş, Milli Mücadele'nin taçlanmış ve gönüllere taht kurmuş hali olmuştur."

Törende Vali Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, CHP Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, diğer protokol üyeleri, şehit ve gazi aileleri ile pasta kesti.

Tekirdağ

Süleymanpaşa Belediyesince gerçekleştirilen kortej yürüyüşünde, Köprübaşı'nda toplanan katılımcılar, Türk bayrakları eşliğinde Hükümet Caddesi'nden Valilik önüne kadar yürüdü.

Tekirdağ Motosiklet Derneği üyeleri de Hükümet Caddesi'nde bayraklar taşıyarak kortej düzenledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, valilik önünde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkuyla kutlandığını söyledi.

Nallar, 29 Ekim'in Türkiye için çok önemli bir tarih olduğunu, her zaman cumhuriyete sahip çıkmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kortej yürüyüşüne, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü nedeniyle kabul törenleri düzenlendi - Son Dakika

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