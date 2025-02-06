Trakya\'da Deprem Şehitlerine Anma Programları Düzenlendi

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Trakya'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programları düzenlendi.

AFAD Edirne İl Müdürlüğünce Eski Cami'de depremlerde yaşamını yitirenler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Eski Cami İmam Hatibi Salih Tatlı'nın Kur'an-ı Kerim okuduğu programda hayatını kaybedenler için dua edildi.

Programa Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Edirne Müftüsü Ercan Aksu, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, AFAD Edirne İl Müdürü Elvan Kaya, AFAD ekipleri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Edirne Temsilciliğince depremlerde zarar gören cami ve Kur'an kurslarına destek amacıyla kermes düzenledi.

Eski Cami önünde kurulan stantlarda TDV üyesi kadınlar evinde yaptıkları yiyecekleri vatandaşlara sundu.

TDV Edirne Temsilcisi ve Edirne Müftüsü Ercan Aksu AA muhabirine, hem depremde hem de depremden sonra depremden zarar gören vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Depremde 11 ilde birçok yapının zarar gördüğünü belirten Aksu, "Camilerimiz ve Kur'an kurslarımız da yıkıldı. 515 cami, 572 Kur'an kursumuz yıkıldı. Tabi şehirlerimizin imar ve inşası ile birlikte camilerimizin de imar ve inşası devam ediyor. Bu vesileyle buna katkı sağlamak amacıyla il ve ilçelerimizde kermes düzenliyoruz." dedi.

-Tekirdağ

Tekirdağ Valiliğince anma programı Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Vali Recep Soytürk burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türk milletinin tarif edilemez bir dayanışma örneği sergilediğinin altını çizen Soytürk "Afet bölgesine kamu görevlileri geldi bunların bir kısmı görevli olarak geldi ama bir kısmı gönüllü olarak geldi. Bunun dışında bir çok STK gördük. Hiç bir STK'ya bağlı olmadan sadece Allah rızası için arabasına eşya koyup gelmiş ve orada yardım için çırpınan insanları gördük. Bu bizim büyük bir millet olduğumuzu gösteriyor. Çok üzüldük, çok yorulduk ama aynı zamanda devletimiz ve milletimizle gurur duyduk." diye konuştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ise dünyada örneği görülmemiş depremlerin herkesin yüreğinde onarılması güç acılar bıraktığını ifade etti.

Tekirdağ AFAD Müdürü Taha Yasin'in de konuşma yaptığı programda Vali Soytürk tarafından akreditasyon süreçlerini başarı ile tamamlayan akredite ekiplere armaları ve afet bölgesinde görev alan personellere teşekkür belgeleri verildi.

Kırklareli

Kırklareli'nde Hızırbey Camisi'nde depremlerde yaşamını yitirenler için program düzenlendi.

Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından öğle namazı öncesi depremleri konu alan vaaz verildi.

Ardından hayatını kaybedenler için dua edildi.

Programa Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile kurum müdürleri katıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce ise İstasyon Caddesi'nde araç ve ekipmanlar tanıtıldı.