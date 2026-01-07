Trakya Bölgesinin Ortak Çevre Sorunları, Edirne'de Masaya Yatırıldı - Son Dakika
Trakya Bölgesinin Ortak Çevre Sorunları, Edirne'de Masaya Yatırıldı

07.01.2026 13:48  Güncelleme: 15:03
Trakya Belediyeler Birliği, Edirne Belediyesi ev sahipliğinde iklim değişikliği ve afet risklerini ele almak için bir toplantı düzenledi. Toplantıda bölgenin iklim sorunları masaya yatırıldı ve güçlü bir Trakya hedefi vurgulandı.

(TEKİRDAĞ) - Trakya Belediyeler Birliği'nin "Birlikte Güçlü Trakya" vizyonu doğrultusunda yürüttüğü Trakya Bölgesi İklim ve Afet Risk Yönetimi Stratejik Eylem Planı ikinci toplantısı, Edirne Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda bölgenin iklim değişikliği, kuraklık ve afet risklerine ilişkin ortak sorunları masaya yatırıldı.

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Trakya Bölgesi İklim ve Afet Risk Yönetimi Stratejik Eylem Planı toplantısının açılış konuşmalarını; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Nilgün Erkmen Göktaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan yaptı.

Göktaş, yaşanan kuraklıkla birlikte yaz yağışlarında da 20-30 oranında bir azalma öngörüldüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğinin etkileri yoğun olarak hissedilmeye başladı"

"Trakya Belediyeler Birliği Başkanımız ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Candan Yüceer'in selam ve iyi dileklerini ileterek sözlerime başlamak istiyorum. İklim değişikliğinin etkileri bölgemizde artık günlük yaşamda çok daha belirgin hissedilmektedir. Trakya'da kişi başına düşen yıllık su miktarı bin metreküpün altına inmiş, sıcaklıkların 2050'ye kadar yaklaşık 3 derece, uzun vadede ise 4-5 derece artması beklenmektedir. Yaz yağışlarında yüzde 20-30 oranında azalma öngörülüyor. Bugünkü toplantıyla da Edirne özelinde karşılaşılan sorunları, öncelikleri ve yürütülen çalışmaları değerlendirecek. Toplantımıza katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

"Hedefimiz daha güçlü ve dirençli Trakya"

Yener, Trakya'yı daha güçlü ve dirençli bir hale ettirme hedefini benimsediklerini kaydederek, "Aslında biraz önce Nilgün Başkanımız iletti. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Candan Hanım ve üye belediye başkanlarımızın önerisiyle, bizleri heyecanlandıran bir çalışma başlamış oldu. İlk andan itibaren büyük bir hevesle bu yola çıktık. Bizim hedefimiz Trakya'yı daha güçlü ve dirençli hale getirmek. Tüm afetleri ele alarak kapasitemizi nasıl artırabileceğimizi planlayacağız. Trakya Belediyeler Birliği'nin sağladığı bu ortak çatı, bizi daha da güçlü kılacak. Bundan sonra daha çok birlikte yol alacağımıza eminim" diye konuştu.

Balcıoğlu, bölgedeki afet ve iklim çalışmalarında paydaş belediyelere katkı sunma bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "Trakya Belediyeler Birliği'ne üye olduğumuzda büyük bir heyecan duyduk. Silivri, İstanbul'a bağlı olsa da coğrafi ve kültürel olarak Trakya'ya çok yakın. Bu sebeple birliktelikle neler yapabileceğimizi, çalışmalarımızla diğer paydaşlara nasıl katkı sunabileceğimizi ve onlardan neler öğrenebileceğimizi çok önemsiyoruz" dedi.

İklim değişikliği ve afet risklerinin bölgesel iş birliğiyle yönetilmesi gerektiğine dikkati çeken Gencan, "İklim değişikliğiyle birlikte artık yerel yöneticilerin görevi yalnızca hizmet üretmek değil, aynı zamanda afet ve risk yönetimini güçlendirmek haline geldi. Afetler ve kuraklık bugün en temel önceliğimizdir. Bu nedenle afetlere hazırlık çalışmalarını ciddiyetle yürütüyoruz. Bundan sonra bilimsel verilerle daha hızlı ve etkili hareket edebilmek için bu tür toplantıları çok önemsiyoruz. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Grup çalışmalarıyla devam eden toplantıda platform koordinatörleri öncülüğünde iklim değişikliğiyle mücadele, kuraklık yönetimi ve afet müdahale kapasitelerinin artırılması konularında görüş alışverişinde bulundu. Toplantı, Afet ve Risk Yönetimi Platformu ile Çevre ve İklim Platformu grup çalışmalarının sonuçlarının paylaşılması ile sonlandı.

Ardından toplantıya katılan heyet, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez rehberliğinde Edirne Belediyesi'nin tarihi binasını ve Dünya Çevre Günü'nde hizmete açılan Sıfır Atık Market'i ziyaret etti.

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Edirne Belediyesi, Trakya Bölgesi, Yerel Yönetim, Edirne, Güncel, Çevre, Son Dakika

