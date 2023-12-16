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Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu - Son Dakika
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Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı görülürken, Tekirdağ'da ise hızı saatte yer yer 70 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle uçuşlar iptal edildi.

Trakya\'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu
16.12.2023 - 12:15,
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün kar ve fırtına uyarısında bulunduğu bölgeler arasındaki Trakya'da, Edirne'nin yüksek kesimlerine kar yağdı. Tekirdağ'da ise kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar, yağmur ve fırtına uyarısında bulunduğu Trakya'da kar, yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Edirne'nin Bulgaristan'a sınır yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Hamzabeyli Sınır Kapısı kesimi başta olmak üzere sınır kesimindeki köyler beyaza büründü. Hava sıcaklığının 3 derece olduğu Edirne'de yer yer hafif yağmur yağışı yaşanıyor. Meteoroloji, yağışın gün içinde zaman zaman etkili olacağını bildirdi.

Kırklareli'nin Bulgaristan'a sınır yüksek kesimlerinde ise hafif kar yağdı. Zaman zaman yağmurlu karışık kar yağışının gün boyu süreceği belirtildi.

TEKİRDAĞ'DA KUVVETLİ RÜZGAR

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar etkili oldu. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan eğitim uçuşları hızı saatte yer yer 70 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle iptal edildi. Marmaraereğlisi ilçesinde ise kuvvetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Teknelerini balıkçı barınağına çekip, fırtınanın geçmesini beklemeye başladı.

Kaynak: DHA
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Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Edirne, Son Dakika

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