Trakya\'da Karnelerin Dağıtımıyla Öğrenciler Tatil Sevinci Yaşadı

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TRAKYA'da, bugün sona eren 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi kapsamında, öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Edirne'de 9 Eylül 2024'te başlayan eğitim öğretim yılının ilk dönemi, bugün sona erdi. Toplam 55 bin 188 öğrencinin karne aldığı kentte, okul öncesi ve birinci sınıflardaki 11 bin 222 öğrenci bu yıl ilk kez başlatılan uygulama kapsamında 'gelişim raporu' aldı. Edirne Valisi Yunus Sezer de, Kadripaşa İlkokulu'nda öğrencilerle buluşarak karne heyecanlarına örnek oldu.

'ÖNCELİĞİMİZ DEVAMSIZLIK SORUNUNU ÇÖZMEK'

Edirne'nin eğitim ve öğretim yönünden üzerine koyarak devam ettiğini belirten Sezer, "Hem çocuklarımızın akademik başarısında hem sosyal, sportif ve kültürel çalışmalarda gerçekten de bütün kurumların, sivil toplum kuruluşlarımızın el birliğiyle çok güzel örnek projeler yapılıyor. Her değerlendirme toplantımızda da bu manada da bizim açımızdan sevindirici olduğunu söylemek isterim. Tabii eğitim herkesi kapsayacak bir program. Dolayısıyla bütün kesimlerin buna ortak olması lazım. Başta dezavantajlı mahallelerimiz, okullarımız olmak üzere onların da yine hem eğitim konusunda, akademik, sportif ve kültürel olarak başarılarını arttırma noktasında da yoğun çalışmalar devam ettiriyoruz. Önceliğimiz devamsızlık sorununu çözmekti. Kurmuş olduğumuz ekiplerle beraber geçen yıl 1300 olan devamsız öğrenci sayımız bu sene başında 800'dü. Şu anda 30 civarına inmiş durumda. Bu çocuklarımızı da sürekli destekleyerek diğer akranları gibi, diğer sınıflardaki arkadaşları gibi, onların akademik başarısına kavuşmaları için gerçekten de örnek projeler yapılıyor" dedi.

'EDİRNE'DE ÖRNEK PROJELERİ ORTAYA KOYACAĞIZ'

Kentte çocukların, sportif olarak da desteklendiğini kaydeden Sezer, "Çocuklarımızı sportif olarak da destekliyoruz. 9 binin üzerinde çocuğumuzu bugün evinden alıp, okulundan alıp spor tesislerimizde çeşitli branşlarda kurmuş olduğumuz mahalle kulüpleri, okuldan spora programıyla beraber çocuklarımızın da hem sosyal medyadan, hem de boş zamanlarını daha iyi değerlendirmesi için sosyal medyadan da uzak durarak çalışmaları devam ettiriyoruz. İnşallah ikinci dönem birçok projenin daha ayaklarının yere bastığı ve uygulandığı bir dönem olarak hızlı bir şekilde kendimizde enerji toplayacağız ve devam edeceğiz. Eğitim bizim ilimizde, Türkiye'de en öncelikli meselemiz. Eğitimden sonra geliyor bütün meseleler. İnşallah bizim Edirne'mizin de bu manada örnek projeleriyle, örnek programlarıyla ön plana çıkması için de elimizden gelen çalışmayı ortaya koyacağız" diye konuştu.

TEKİRDAĞ'DA KARNE HEYECANI

Tekirdağ'da da il genelinde 212 bin 270 öğrenci karne aldı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa ilçesindeki Hüseyin Pehlivan İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen törenle, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla'nın da katıldığı törende, sınıfları gezen Vali Soytürk, öğrencilere karnelerini dağıtarak başarı dileklerinde bulundu. Karnelerini alan öğrenciler, mutluluklarını aileleriyle paylaştı. Törene katılan protokol üyeleri, çocuklarla sohbet edip, tatil planlarını dinledi.

Haber – Kamera: Umut IŞIK – Abdullah YALÇIN - Batuhan SEVER/ EDİRNE-TEKİRDAĞ,