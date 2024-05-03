Trakya'da Orman Temizliği Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Trakya'da Orman Temizliği Etkinliği Düzenlendi

Trakya\'da Orman Temizliği Etkinliği Düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Orman Benim' Kampanyası kapsamında Trakya'da ormanlardaki çöpler toplandı. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde düzenlenen etkinliklere üniversite öğrencileri, kurum müdürleri ve gönüllüler katıldı. Etkinliklerle orman yangınlarının önlenmesi ve çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

03.05.2024 14:15  Güncelleme: 14:17
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Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Orman Benim" Kampanyası kapsamında Trakya'da ormanlardaki çöpler toplandı.

Tekirdağ'da üniversite öğrencileri ve kurum müdürlerinin katıldığı etkinlikte Kumbağ Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çevre temizliği yapıldı.

Tekirdağ Orman İşletme Müdür Vekili Fuat Murat Mutlu, orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararların en aza indirilmesi amacıyla ülke genelinde etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulmasının amaçlandığını aktaran Mutlu, "Ormanlık alanlardaki çöpleri ve yangına sebep olacak maddeleri temizleyerek yangınların azaltılmasına katkı sağlamak istiyoruz. Yeşil vatanımızı yangınlardan korumak istiyoruz. Türkiye'de çıkan yangınların yüzde 90'nın insan kaynaklı. Bu kampanyayla insan kaynaklı yangınların azaltılması konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan üniversite öğrencisi Çağla Bandar da ormanları herkesin koruması gerektiğini ve çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturdukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Üniversite öğrencisi Mine Arabal ise orman yangınlarında her yıl çok sayıda yeşil alanın kül olduğunu, bu tür etkinliklerin zaman zaman yapılması gerektiğini belirtti.

Edirne'de de Orman İşletme Müdürlüğünce orman temizliği etkinliği düzenlendi.

Süloğlu ilçesine bağlı Büyükgerdelli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur, kurum müdürleri, jandarma ve gönüllüler çöpleri topladı.

Kırklareli'ne bağlı Demircihalil köyündeki etkinlikte ise Vali Birol Ekici, gönüllülerle ormanlık alanda bulunan çöpleri topladı.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da Orman Temizliği Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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