Trakya'nın İhracatı 2024'te Yükselişte - Son Dakika
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Trakya'nın İhracatı 2024'te Yükselişte

Trakya, 2024'te 2.23 milyar dolarlık ihracat yaparak büyümeye devam etti. Tekirdağ önde.

06.01.2025 11:47
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Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan 2024 yılında 2 milyar 233 milyon 629 bin 250 dolarlık ihracat yapıldı.

Avrupa ve İstanbul'a yakınlığının yanı sıra deniz, demir ve kara yolu gibi ulaşım imkanlarıyla yatırımcıların gözdesi haline gelen Trakya'da, dış satım her yıl bir önceki yıla göre artış gösteriyor.

Bölgede 2023 yılında 2 milyar 108 milyon 274 bin 700 dolar olan ihracat, 2024 yılında 2 milyar 233 milyon 629 bin 250 dolara yükseldi.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl Trakya'dan demir ve demir dışı metaller sektörü başta olmak üzere kimyevi maddeler ve mamulleri, elektrik ve elektronik, hububat ürünleri, tekstil, hazır giyim ve su ürünleri gibi ürünler ağırlıklı olarak ihraç edildi.

Bölgenin ticaretinde lokomotif konumundaki Tekirdağ, bu yıl da gerçekleştirilen ihracatta başı çekti. 14 Organize Sanayi Bölgesi ile Avrupa Serbest Bölgesi'ne sahip Tekirdağ, hızla gelişen sanayi yatırımlarıyla hemen hemen tüm sektörlerde ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Tekirdağ'dan geçen yıl 1 milyar 969 milyon 278 bin 180 dolarlık dış satım yapıldı. Söz konusu ilden 2023 yılında 1 milyar 825 milyon 224 bin 870 dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti.

Yatırımcıların gözdesi haline gelen Tekirdağ, son 1 yılda ihracatını 144 milyon 53 bin 310 dolar arttırdı. Dış satım Edirne'de de 2023'e göre artış gösterirken, Kırklareli'nde ise düşüş kaydedildi.

Edirne'den 87 milyon 429 bin 930 dolar, Kırklareli'nden de 176 milyon 921 bin 140 dolarlık dış satım yapıldı. 2023'te Kırklareli'nden 201 milyon 300 bin 930 dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti.

165 ülke ve 12 Avrupa Serbest Bölgesine ürün gönderen Tekirdağ, 323 milyon 789 bin 570 dolarla en çok ihracatı Almanya'ya yaptı.

Bu ilden ABD'ye 165 milyon 555 bin 320 dolar, Sırbistan'a 111 milyon 353 milyon 450 dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Kırklareli'nden ihracatta da Almanya ilk sırada yer aldı. Almanya'ya 29 milyon 656 bin 750 dolar, Bulgaristan'a 21 milyon 575 bin 520 dolar, Kenya'ya da 11 milyon 773 bin 490 dolarlık ihracat yapılırken, Edirne'den de Bosna-Hersek'e 12 milyon 688 bin 100 dolar, Bulgaristan'a 11 milyon 404 bin 800 dolar, Yunanistan'a da 8 milyon 716 bin 770 dolar dış satım yapıldı.

Kırklareli'nden geçen yıl 129 ülkeye, Edirne'den de 80 ülkeye ürün satıldı.

Sektörel bazda Tekirdağ'da en çok demir ve demir dışı metaller, Kırklareli ve Edirne'de ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörleri ihracatta ön plana çıktı.

Demir ve demir dışı metaller sektöründe Tekirdağ'dan yurt dışına 478 milyon 392 bin 280 dolarlık ürün satılırken, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe Kırklareli'nden 73 milyon 212 bin 20 dolarlık, Edirne'den 35 milyon 301 bin 710 dolarlık dış satıma imza atıldı.

Kaynak: AA

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