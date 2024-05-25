Trakya Üniversiteler Birliği, Batı Trakya Türklerinin dini durumlarını ele aldı

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Trakya Üniversiteler Birliğince (TÜB) "Bulgaristan ve Yunanistan Batı Trakya Türklerinin Dini Durumları" başlıklı panel düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, panelde yaptığı konuşmada, üniversite olarak Balkanlara ve Batı Trakya'ya ayrı bir önem verdiklerini belirtti.

Üniversitede yaklaşık 2 bin 300 uluslararası öğrenci bulunduğunu aktaran Şahin, "Uluslararası öğrencilerden yaklaşık 1000'i Balkan ülkelerinden ve Batı Trakya'dan gelmektedir. Balkanlar ve Rumeli, soydaşlarımızın en yoğun yaşadığı bölgelerden biridir. İlişkilerin güçlendirilmesine devam edeceğiz." dedi.

Şahin, panelin amacının, Bulgaristan ve Yunanistan Batı Trakya Türklerinin dini durumlarıyla ilgili sorunları tüm yönleriyle ele almak ve çözüm önerileri sunmak olduğunu ifade etti.

Eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da panelde konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Eren moderatörlüğünde, Bulgaristan Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Bulgaristan ve Yunanistan Batı Trakya Türklerinin dini durumlarına ilişkin detaylı bilgi paylaştı.