Trakya üniversiteleri GastroTrakya yemek yarışmasında 24 Kasım'da KLÜ'de buluşacak

Trakya üniversiteleri GastroTrakya yemek yarışmasında 24 Kasım'da KLÜ'de buluşacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜB, Trakya bölgesindeki üniversitelerin katılımıyla düzenlenecek GastroTrakya Yemek Yarışması'nı 24 Kasım Salı günü saat 10.00'da KLÜ Gastronomi Mutfağında yapacak. Yarışma, gastronomi alanındaki bilgi, beceri ve mutfak kültürlerinin paylaşılmasına katkı sunacak.
Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB), "GastroTrakya Üniversiteler Arası Yemek Yarışması"nı Kırklareli Üniversitesinin (KLÜ) ev sahipliğinde düzenleyecek???????.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya bölgesindeki üniversitelerin katılımıyla düzenlenecek yarışma, gastronomi alanındaki bilgi, beceri ve mutfak kültürlerinin paylaşılmasına katkı sunacak.
Yarışma, 24 Kasım Salı günü saat 10.00'da KLÜ Gastronomi Mutfağında gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
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