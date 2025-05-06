Trakya Üniversitesi'nde Teşekkür Belgeleri Dağıtıldı - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi'nde Teşekkür Belgeleri Dağıtıldı

Trakya Üniversitesi\'nde Teşekkür Belgeleri Dağıtıldı

Balkanlar'dan gelen rektör ve yardımcılarına mihmandarlık yapan öğrencilere teşekkür belgeleri verildi.

06.05.2025 16:21
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Trakya Üniversitesinde, Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu kapsamında Balkanlar'dan gelen rektör ve rektör yardımcılarına mihmandarlık yapan üniversite öğrencilerine teşekkür belgesi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 25-27 Nisan tarihlerinde Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla düzenlenen foruma, Balkan ülkelerinden çok sayıda rektör ve rektör yardımcısı katıldı.

Program süresince Tıp Fakültesi öğrencileri misafirlere mihmandarlık yaptı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'in talimatıyla öğrencilere teşekkür belgeleri hazırlandı. Belgeleri, Hatipler öğrencilere takdim etti.

Tıp Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Mustafa Tan ile Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak da öğrencilere teşekkür etti.

TÜ'de Şiirlerle Vedalaşma Konferansı

Trakya Üniversitesinde (TÜ), emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Süreyya Beyzadeoğlu'nun konuşmacı olduğu "Şiirlerle Vedalaşma" konulu konferans düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün organize ettiği konferansta, Osmanlı padişahları ve paşalarının kaleme aldığı beyitler edebi ve tarihsel bağlamda ele alındı.

Beyzadeoğlu, anlatımını kendi hayatından kesitlerle zenginleştirerek katılımcılara hem keyifli hem de öğretici bir deneyim sundu.

Konferansa Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Gürgendereli, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

TÜ'de 1. Dans Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesince 1. Dans Festivali düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'ndeki festivalde Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dans Takımı, Demircioğlu Kültür ve Sanat Spor Kulübü, Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Mor-İz Dans Grubu ve Öykü Sanat Merkezi ekipleri sahne aldı.

Etkinlikte Balkan dansları, bale, Roman halk dansları, zeybek ve Latin dansları sergilendi.

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurper Özbar, dansın spor ve sanat arasında köprü kurduğunu ifade ederek, festivalin gelenekselleşmesini hedeflediklerini söyledi.

Gösterilerin ardından katılımcı dansçılara teşekkür belgeleri verildi.

Keşan'da spor kursları düzenlenecek

Keşan ilçesinde yaz dönemi spor kursları düzenlenecek.

Keşan Belediyesi tarafından yaz dönemi boyunca çocuklara yönelik spor kursları düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, futbol, voleybol ve basketbol branşlarında açılacak kurslarla çocuklara hem eğlenceli hem de hareketli bir yaz dönemi sunulacağı belirtildi.

"Takım ruhunu keşfetmek, yeteneklerini geliştirmek ve yaz tatilini dolu dolu geçirmek isteyen tüm genç sporcuları sahalara bekliyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, kursların profesyonel antrenörler eşliğinde sürdürüleceği kaydedildi.

Başvuruların Keşan Belediyesi Atatürk Stadı'nda Mürüvvet Buruk'a yapılabileceği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi'nde Teşekkür Belgeleri Dağıtıldı - Son Dakika

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