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Trakya Üniversitesi tarafından hazırlanan proje desteklenecek

Trakya Üniversitesi tarafından hazırlanan 'Afet Sonrası Psikososyal Destek Hizmetleri Veren Ruh Sağlığı Profesyonellerinin Saha Becerilerini Artırmaya Yönelik Eğitim' Projesi Trakya Kalkınma Ajansınca desteklenecek.

Trakya Üniversitesi tarafından hazırlanan proje desteklenecek
21.12.2023 - 16:46,
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Trakya Üniversitesi tarafından hazırlanan "Afet Sonrası Psikososyal Destek Hizmetleri Veren Ruh Sağlığı Profesyonellerinin Saha Becerilerini Artırmaya Yönelik Eğitim" Projesi Trakya Kalkınma Ajansınca desteklenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, projenin uygulama sözleşmesi Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, projenin hayırlı olmasını diledi.

Şahin de üniversiteyle ortak projeler gerçekleştirmekten dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.

Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde hemşirelere yönelik "Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı" düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sertifika programı kapsamında katılımcılar 12 gün teorik, 10 gün uygulamalı eğitim aldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan 11 hemşire düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Başhekim Gülsevin Şimşek, ameliyathane hemşireliğinin önemine dikkat çekerek başarılı personeli tebrik etti.

Ege Üniversitesi Rektörü Budak'a ziyaret

Keşan Ticaret Borsası ve İpsala Ticaret Borsası heyeti Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret etti.

Rektör Budak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek borsa temsilcilerine teşekkür etti.

Borsa temsilcileri Budak'a pirinç hediye etti.

Belediye Başkanı Gürkan'a ziyaret

Türk Hava Kurumu Edirne Şube Başkanı Coşkun Molla ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Gürkan'a 1926 yılında Edirne'de uçuş yapan "Edirne-1" isimli uçağın maketi hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, hediye edilen maket uçağın büyük anlamı olduğunu belirtti.

Türk Hava Kurumu'nun 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kurulduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"1926 yılında ise Türkiye genelinde ülkeye savaş uçağı alınması için bir kampanya başlatılır. Edirne bu kampanyaya büyük bir duyarlılık gösterir, Edirneliler bir değil iki uçak parası toplarlar. Her şart ve durumda ülkesinin bağımsızlığını ve özgürlüğünü savunan, Cumhuriyetin değerlerine kalpten bağlı Edirneliler, 2 savaş uçağı alarak bu ülkeye bağlılığını ve sevgisini bir kez daha gösterir. Junkers A20 tipi bu iki uçaktan birine Edirne-1, diğerine ise Edirne-2 ismi verilir."

Molla da Türk Hava Kurumuna verdiği desteklerden dolayı Gürkan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi tarafından hazırlanan proje desteklenecek - Son Dakika


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