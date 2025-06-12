Trendyol ve UNDP'den Dijital Merkez Protokolü - Son Dakika
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Trendyol ve UNDP'den Dijital Merkez Protokolü

Trendyol ve UNDP\'den Dijital Merkez Protokolü
12.06.2025 17:09
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Konya'da 'Yarının Köyleri Projesi' ile dijital merkez kuruluyor, fırsat eşitliği sağlanacak.

Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle yürütülen "Yarının Köyleri Projesi" kapsamında Konya'nın Karatay ilçesinde kurulacak dijital merkez için protokol imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde, protokolün Anadolu'nun kalbinde dijital dönüşüme vesile olacağına inandığını söyledi.

Dünyanın Sanayi Devrimi'nden bu yana en köklü dönüşümlerinden birini yaşadığını vurgulayan Altay, şöyle konuştu:

"Dijital teknolojiler, veriyi bilgiye, bilgiyi değere dönüştüren görünmez güç haline gelerek şehirlerin rekabet gücünü, kurumların verimliliğini ve insanların hayat kalitesini yeniden tanımlıyor. Böyle bir çağda 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışımızın merkezine dijitalleşmeyi yerleştirmek, yalnızca teknolojik tercih değil, vizyonumuzun, medeniyet tasavvurumuzun ve sürdürülebilir gelecek iddiamızın doğal sonucudur. Bu kapsamda Yarının Köyleri Projesi'yle teknolojinin imkanlarını köylerimize taşıyacak, çevre köyleriyle birlikte üretim gücünü artırmış olacağız."

Karatay ilçesi Yarma Mahallesi'nde kurulacak dijital merkezde dijital fırsat eşitliğini tesis ederek gençlere, kadınlara ve engellilere yeni ufuklar açacaklarını anlatan Altay, paketleme, tasarım, e-ticaret, e-ihracat ve akıllı tarım uygulamalarıyla verimi yükseltirken, doğaya duyarlı üretim kültürünü kökleştireceklerini dile getirdi.

"Kırsalda yeni başarı hikayelerinin yazılmasına zemin hazırlıyoruz"

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de projeyle Türkiye'nin geleceğine yön verecek yeni modelin hayata geçeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Konya, sanayisiyle, tarımıyla, girişimcilik ruhuyla Türkiye'nin üretim gücünü temsil eden öncü bir şehirdir. Ancak bu gücün kalıcı ve sürdürülebilir olabilmesi için kırsal alanlarımızın da gelişimden pay alması, ekonomik ve sosyal hayatın merkezinde yerini alması büyük önem taşımaktadır. Projeyle Konya'nın üretim zincirine yeni halkalar ekliyor, dijitalleşmenin sunduğu olanaklarla kırsalda yeni başarı hikayelerinin yazılmasına zemin hazırlıyoruz."

Konuşmaların ardından Altay, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Dominguez, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç protokolü imzaladı.

Adana, Diyarbakır, İzmir ve Sakarya'dan sonra Konya'da yürütülecek "Yarının Köyleri Projesi" ile sürdürülebilir ve teknolojiye dayalı üretim kültürünün geliştirilerek Anadolu'nun yöresel ürünlerinin markalaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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