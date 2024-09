TRT 2'de Ekim Ayı Film Takvimi

Güncel

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ekim ayında ekrana ödüllü ve prestijli filmleri getirecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT 2'nin ekim ayı filmleri belli oldu.

TRT 2, ay boyunca her akşam 21.30'da orijinal dilinde farklı bir filmi sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Yarın "Adem Oğlu Abu" (Adaminte Makan Abu), 2 Ekim'de "Kalandar Soğuğu", 3 Ekim'de "Yürüyebildiğim Kadar Uzağa" (As Far As I Can Walk), 4 Ekim'de "Gökteki Kale" (Laputa: Castle in the Sky), 5 Ekim'de "Jüpiter Macerası" (Europa Report), 6 Ekim'de "Nebraska", 7 Ekim'de "Kızıl Elma" (Krasnoe yabloko), 8 Ekim'de "Kemik İliği" (Maghze Ostokhan), 9 Ekim'de "Yaşamak", 10 Ekim'de "Binici" (The Rider), 11 Ekim'de "Küçük Cadı Kiki" (Kiki's Delivery Service), 12 Ekim'de "Akdeniz Ateşi" (Mediterranean Fever), 13 Ekim'de "Hitchcock", 14 Ekim'de "Uçan Balık Boğulmaz" (Bulado) ve 15 Ekim'de "Beyaz İneğin Türküsü" (Ghasideyeh gave sefid) filmleri ekrana gelecek.

"Kovan" filmi 16 Ekim'de izleyiciyle buluşurken 17 Ekim'de "Babam" (Otac), 18 Ekim'de "Küçük Deniz Kızı Ponyo" (Ponyo), 19 Ekim'de "Bu Yazın İlk Karı" (Sterne unter der Stadt), 20 Ekim'de "Aşıklar Şehri" (La La Land), 21 Ekim'de "Şapel" (The Chapel), 22 Ekim'de "Fatıma" (Fatima), 23 Ekim'de "Farha", 24 Ekim'de "Her Şeye Rağmen" (Chce sie zyc), 25 Ekim'de "Aşık", 26 Ekim'de "Yerdeniz Öyküleri" (Tales from Earthsea), 27 Ekim'de "Hayat", 28 Ekim'de "Sanat Okulu 1994" (Art College 1994), 29 Ekim'de "Kurban" (Obet), 30 Ekim'de "Güzel Bir Rüya", 31 Ekim'de ise "Başyapıtım" (Mi obra maestra) filmleri TRT 2'de izlenebilecek.