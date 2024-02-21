TRT, Diyarbakır\'da gençlere gazetecilik eğitimi verdi

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TRT, "Gençler için Gazetecilik Projesi" kapsamında Diyarbakır'da lise öğrencilerine gazetecilik eğitimi verdi.

Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi'nde üç gün süren eğitim programında 112 öğrenci, hikaye anlatıcılığı, saha yapımcılığı, montaj ve mobil gazetecilik konularında dersler aldı.

Gençler eğitimin sonunda mobil gazetecilik tekniklerini kullanarak kendi videolarını hazırladı.

"Gençler için Gazetecilik Projesi" koordinatörü Alpay Arı, AA muhabirine, proje kapsamında 2017'den bu yana yaklaşık 3 bin 300 öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

TRT, Erasmus+ Programı kapsamında, Ulusal Ajans işbirliğiyle Diyarbakır'da da eğitim verdiklerini ifade eden Arı, "Bu eğitimlerden sonra kendilerine uluslararası geçerliliği olan bir sertifika veriyoruz. Sertifikayı aldıktan sonra dünyanın farklı yerlerinde olan temsilciliklerimizde ya da Türkiye'de TRT'de staj yapma imkanı sağlıyoruz. 4 ders veriyoruz. Sahaya çıkıp çekim yapmalarını istiyoruz. Dezenformasyon ile nasıl mücadele edildiği, nasıl kendi hikayemizi paylaşmamız gerektiği noktasında 2017'den beri gençlere eğitim vermeye devam ediyoruz." dedi.

Okul müdürü Atilla Altındağ da TRT tarafından verilen eğitimin öğrenciler için çok faydalı olduğunu belirtti.

Öğrencilerden Metin Kılıç, proje ile hem eğitim aldığını hem de keyifli zaman geçirdiğini anlatarak, "TRT sayesinde gazetecilik hakkında çok güzel fikirler elde ettik, yeni tecrübeler kazandık. Meslek olarak her zaman gazeteciliğe ilgim vardı." diye konuştu.

Beyza Levent de bu proje sayesinde gazetecilikle ilgili mesleki kariyer yapabileceğini düşündüğünü ifade etti.