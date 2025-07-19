TRT, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümüne özel içerikler yayımlayacak

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan özel içerikler, TRT ekranları ve radyolarından izleyici ve dinleyicilerle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs'ta Türklerin Rumlar tarafından maruz kaldığı baskı ve zulmü sona erdirmek, Ada'da barış ve huzuru sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 51 yıl geçti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde hazırlanan "Kuzeydeki Bayrak: Kıbrıs" belgeseli, yarın saat 17.50'de ekranlarda olacak.

Osmanlı döneminde Ada halkının su ihtiyacını karşılamak amacıyla kaynaktan şehre ulaştırılan su mimarisinin şekillendirdiği yapıların ele alınacağı "Ada'da 500 Yıl-Suriçi" programının üçüncü bölümü, yarın saat 08.00'de izlenebilecek. Birinci bölümü ise aynı gün saat 19.00'da izleyiciyle buluşacak.

TRT Belgesel'den "Kıbrıs Barış Harekatı"na özel belgeseller

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş günü anısına hazırlanan "Bir Sabah Ansızın" belgeseli, yarın saat 13.25'te ekrana gelecek.

Hava Kuvvetleri personeli Engin'in, Kıbrıs Barış Harekatı'yla ilgili bir kitaptan etkilenerek, harekatın 50. yıl dönümünde şehit ve gaziler anısına gerçekleştirdiği saygı atlayışını konu alan "Yaşamın Kıyısında - Barış" belgeseli ise saat 16.40'ta izleyiciyle buluşacak.

Türkiye'den deniz altı borularıyla KKTC'ye su taşıyarak su sorununu kalıcı olarak çözmeyi amaçlayan projeyi anlatacak "Türkiye'nin Dev Yapıları: Türkiye - KKTC Su Hattı Projesi" belgeseli saat 18.20'de gösterilecek.

"Oyunbozan- Teknofest Kıbrıs" belgeseli ise saat 20.00'de yayınlanacak. Ardından, Rumların EOKA terörüyle yaptığı işgal ve soykırım girişimine karşı düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın öncesi ve sonrasını konu alan "Kuzeydeki Bayrak: Kıbrıs" belgeseli saat 21.00'de TRT Belgesel ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kıbrıs Barış Harekatı ve dönemin şarkıları, özel röportajlarla buluşan "Barışa Giden Yol" programı saat 19.15'te ekranlarda olacak.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda vatanı için savaşırken Girne Ozanköy'de kahramanca şehit düşen Piyade Er Orhan Kürkçü'nün hikayesinin anlatıldığı "Şehit Tahtında" belgeseli, 21.40'ta TRT Haber ekranında olacak.

TRT Avaz'da Kıbrıs Barış Harekatı özel yayını

Kıbrıs'tan canlı bağlantılarla bu tarihi olayın ayrıntıları ekrana taşınacağı program "Türkistan Gündemi: Kıbrıs Barış Harekatı Özel Yayını" yarın 13.00'te izleyiciyle buluşacak.

Ardından, adada yaşanan çatışmalar ve uluslararası müdahalelerle Kıbrıs'taki gelişmelerin anlatılacağı "İzler" programı saat 16.30'da ekranda olacak.

Kıbrıs özel yayınları TRT Türk'te yer alacak

"Haberdar-Kıbrıs Özel" canlı yayınla bugün saat 21.00'de gösterilecek.

Kıbrıs'ın zengin halk anlatılarından derlenen masalları ve ada kültürünün sözlü mirasını yansıtacak "Kıbrıs Masalları" yarın 13.45'te izleyicilerle buluşacak. Ardından Kıbrıs mutfağının eşsiz tatlarının sunulacağı "Kıbrıs Lezzetleri" saat 14.45'te ekranlara gelecek.

"Yaşamın Kıyısında Barış" belgeseli Barış Harekatı sonrası adanın iki yakasında yaşanan mücadeleyi gerçek hikayeler ve tanıklarla saat 15.00'te izleyicinin dikkatine sunulacak.

Kıbrıslı ailelerin kapılarını çalarak geleneksel Kıbrıs yaşamını ekranlara taşıyacak "Misafir Kapıda-Kıbrıs Özel" aynı gün saat 16.00'da, 1974 ve günümüz Kıbrıs görüntülerinin yer alacağı "Ne Söylüyoruz Ne Dinliyoruz-Kıbrıs Özel" programı saat 16.30'da ekranda olacak.

İlk hava harp şehidi olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in yaşamı ve kahramanlığı, "Geçmişin İzleri-Cengiz Topel" belgeselinde 18.50'de anlatılacak.

1963 Kıbrıs olayları sırasında ailesinden kopan genç bir kızın olgunlaşma sürecini ve savaş ortamında kalabilme mücadelesini konu alan "Gölgeler ve Suretler" saat 22.00'de ekranda olacak.

Kıbrıs Türk halkının mücadelesini ve barışa giden yolu anlatan dönem dizisi "Bir Zamanlar Kıbrıs" final bölümüyle 21 Temmuz Pazartesi saat 00.00'da yayınlanacak.

Ardından, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesi ve siyasi gelişmelerin anlatıldığı "Kuzeydeki Bayrak: Kıbrıs" programı saat 01.30'da TRT Türk ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kıbrıs'ta yıllarca süren çatışmaların ardından 1974'teki Barış Harekatı ile yeni bir dönem başlarken, TRT World bu süreci ve uzlaşma ihtimallerini ele alan "Cyprus 1974: Landing for Peace" (Kıbrıs 1974: Barış için Harekat) belgeselini yarın saat 17.30'da ekrana getirecek.

TRT Radyolarında ise günün anlam ve önemine değinen içerikler, dinleyicilerle buluşacak.