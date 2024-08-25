TRT, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü dolayısıyla özel yayınlar yapacak - Son Dakika
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TRT, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü dolayısıyla özel yayınlar yapacak

TRT, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü dolayısıyla televizyon ve radyo kanallarında özel yayınlar yapacak. Dizi, film, belgesel ve söyleşilerin yanı sıra çocuk programları ve bilgi yarışması da Malazgirt Zaferi'ne özel içeriklerle izleyicilerle buluşacak.

25.08.2024 20:01
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TRT, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü dolayısıyla televizyon ve radyo kanallarında özel yayınlar yapacak.

"Tozkoparan İskender" dizisinin Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne özel çekilen "Tozkoparan İskender: 1071" filmi yarın 14.15'te, TRT ortak yapımı "Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti" ise 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

TRT Haber'de ise "Malazgirt Zaferi 953. Yıl Dönümü Özel Yayını", canlı yayınla saat 11.00'de izleyicilerle buluşacak.

TRT Belgesel'in yapımlarından "Savaşın Efsaneleri", Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne özel hazırlanan bölümüyle yarın akşam 20.35'te TRT Belgesel'de ekrana gelecek.

"Tarih Söyleşileri" programında Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Dr. Coşkun Yılmaz, Prof. Dr. Adnan Çevik ve Prof. Dr. Mustafa Alican ile Malazgirt Zaferi'nin arka planını, zaferin mimarlarını, bilinmeyenlerini ve ihya edilen tarihi konuşacak. Tarih Söyleşileri "Malazgirt Zaferi", yarın 20.00'de TRT 2 ekranlarında olacak.

TRT Çocuk'tan özel içerikler

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi "Rafadan Tayfa", Malazgirt Zaferi'nin 953. yılında da izleyicilerle bir araya gelecek.

Bu özel bölümde Kamil ve arkadaşları Malazgirt Meydan Muharebesi'nin önemi ve zaferin bugünkü Türkiye üzerindeki etkileri hakkında bilgilendirici ve eğlenceli bir hikaye ile izleyenlerin karşısına çıkacak.

Rafadan Tayfa'nın Malazgirt Zaferi özel bölümü yarın 15.30 ve 19.20'de TRT Çocuk'ta ekrana gelecek.

Tozkoparan İskender'in Malazgirt Zaferi'ne özel filmi "Tozkoparan İskender: 1071", yarın saat 17.00'de TRT Türk ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Özgür Bakar ve Bilal Kalyoncu'nun yönettiği "Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti" filmi yarın 22.30'da TRT Türk ekranlarında olacak.

TRT Kürdi'de Malazgirt Zaferi'nin önemi anlatılacak

Kurtuluş Savaşı'nda Kütahya topraklarında yaşanan Büyük Taarruz'un anlatıldığı " Dumlupınar'dan Zafere" belgeseli yarın 16.00'da TRT Avaz'da izleyiciyle buluşacak.

TRT Kürdi ekranlarında ise ana haber bültenlerinde Malazgirt Zaferi'nin tarihi önemi anlatılarak konunun önemine değinilecek.

TRT'nin dijital bilgi yarışması Bil Bakalım'da ise 26-30 Ağustos arasında "Türkler ve Malazgirt Etkinliği" açık olacak. Etkinlik, Malazgirt Savaşı'nı ve Türklerin tarih boyunca kazandığı zaferleri konu alacak.

TRT Radyolarında özel yayınlar dinleyiciyle buluşacak

TRT Radyoları, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümüne özel hazırladığı içerik ve programlarla dinleyicisiyle olacak.

Okçular Vakfı tarafından 23-26 Ağustos tarihleri arasında Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde gerçekleştirilecek "Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı" dolayısıyla, GAP Diyarbakır ve Erzurum Radyolarından bütün radyo kanallarına canlı bağlantılar yapılarak izlenimler aktarılacak.

TRT TSR Radyosunun yarın 12.05'te yayınlanacak "26 Ağustos: Bir Tarih, İki Zafer" programında, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Erkoçoğlu ve Doç. Dr. Yaşar Baytal'ın katılımıyla Malazgirt Zaferi ele alınacak.

TRT Bölge Radyoları da günün anlam ve önemine özel olarak hazırlanan içerikleri dinleyiciyle paylaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TRT, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü dolayısıyla özel yayınlar yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: TRT, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü dolayısıyla özel yayınlar yapacak - Son Dakika
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