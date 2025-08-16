TRT, Uluslararası Film Festivallerinde Yer Alıyor - Son Dakika
TRT, Uluslararası Film Festivallerinde Yer Alıyor

16.08.2025 11:42
TRT destekli 8 film, Saraybosna, Venedik, Toronto ve San Sebastian festivallerinde yarışacak.

TRT destekli ve ortak yapımı filmler, sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinde boy gösterecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, dün başlayan 31. Saraybosna Film Festivali ve gelecek günlerde gerçekleştirilecek 82. Venedik Film Festivali, 50. Toronto Film Festivali ve 73. San Sebastian Film Festivali'nde TRT destekli ve ortak yapımı 8 film yarışacak.

Bosna Hersek'te 22 Ağustos'a kadar devam edecek 31. Saraybosna Film Festivali'nde 4 TRT ortak yapımı film izleyicilerle buluşacak.

Festivalin Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda Rabia Özmen'in yönettiği, Cemil Nazlı'nın yapımcılığını üstlendiği TRT ortak yapımı "Prosedür" filmi, senaryo aşamasındaki projelerin katıldığı Coproduction Market bölümünde TRT ortak yapımı "Varsayım" Projesi yer alacak.

Kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı "Work in Progress" bölümünde de Ahmet Sönmez'in yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği TRT ortak yapımı "Mavi Kuş" ile Antonio Nuic'in yönettiği, Lana Matic, Boris Matic ve Merve Sena Kılıç Haznevi'nin yapımcılığını üstlendiği Türkiye- Hırvatistan ortak yapımı "Looping" (Döngü) filmleri yarışacak.

TRT'nin kurumsal iş ortağı olduğu festivalde her yılki gibi bu yıl da Work in Progress kategorisinde bir projeye TRT Ödülü verilecek.

Venedik ve Toronto film festivallerinde TRT ortak yapımları prömiyer yapacak

İtalya'da 27 Ağustos - 6 Eylül'de 82. kez düzenlenecek Venedik Film Festivali'nin Venezia Spotlight bölümünde TRT ortak yapımı Made in EU (AB Yapımı) filmi dünya prömiyerini yapacak.

Bulgar yönetmen Stephan Komandarev'in yönettiği, Katya Trichkova ve Furkan Besli'nin yapımcılığını üstlendiği film, Türkiye-Bulgaristan-Almanya-Çekya ortak yapımı olarak seyircilerin beğenisine sunulacak.

Kanada'da 4-14 Eylül'de 50. kez gerçekleştirilecek Toronto Film Festivali'nde de TRT ortak yapımı 2 film yer alacak.

Şeyhmus Altun'un yönettiği, Fevziye Hazal Ertek'in yapımcılığını üstlendiği TRT ortak yapımı "Aldığımız Nefes" (As We Breath) filmi, festivalin Discovery bölümünde dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Filistinli ödüllü yönetmen Annemarie Jacir'in yönettiği, Filistinli Osama Bawardi'nin yapımcılığını üstlendiği TRT ortak yapımı "Palestine 36" filmi ise festivalin gala gösterimleri bölümünde dünya prömiyerini yapacak.

San Sebastian Film Festivali'nde TRT ortak yapımı 2 film yarışacak

Bu yıl 19-27 Eylül tarihlerinde 73. kez gerçekleştirilecek San Sebastian Film Festivali'nde de TRT ortak yapımı iki film yarışacak.

TRT ortak yapımı "Aldığımız Nefes" (As We Breath) filmi, Toronto'nun hemen ardından San Sebastian'da yarışacak ve festivalin New Directors (Yeni Yönetmenler) bölümünde Avrupa prömiyerini yapacak.

Elif Sözen'in yönettiği, Okan Üzey'in yapımcılığını üstlendiği TRT destekli "Veha" filmi de festivalin Work in Progress Europa bölümüne seçildi.

Afrika'nın en büyük film marketinde "TRT Ödülü" verildi

Afrikalı sinemacıların uluslararası film endüstrisine erişimini sağlamak ve Afrika sinemasının geliştirilmesini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen Durban FilmMart ile TRT işbirliği dördüncü yılında da devam ediyor.

Bu işbirliği ile TRT'nin uluslararası festivallere desteği, Avrupa ve Balkanlar'ın yanı sıra Afrika'da da devam ediyor.

Bu yıl 46. kez düzenlenen Durban Film Festivali ile eş zamanlı gerçekleştirilen 16. Durban FilmMart'ta geliştirme aşamasındaki uzun metrajlı film projelerinden birine TRT Ödülü verildi.

Ödülü Muhannad Lamin'in yönettiği, Lynda Belkhiria'nın yapımcılığını üstlendiği, Libya-Cezayir-Kanada ortak yapımı "The Guardian" (Gardiyan) Projesi aldı.

Kaynak: AA

11:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
