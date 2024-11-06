Trump, 27 Eyalette 188 Delege Kazandı

ABD başkanlık seçiminde 50 eyaletin 27'sinde Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump 188, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris 99 delege elde etti.
Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York eyaletlerinde sonuçlar belli oldu.
Trump, Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas ve Missouri eyaletlerinde 188 delege kazandı.
Demokrat Partinin başkan adayı Harris ise Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois ve New York eyaletlerinde 99 delegeyi hanesine yazdırdı.
ABD başkanlık seçiminde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.
"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.
Bu sayının yarısından 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.
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