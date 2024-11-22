Trump'ın Davası Ertelendi - Son Dakika
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Trump'ın Davası Ertelendi

New York Mahkemesi, Trump'ın 'sus payı' davasında cezanın açıklanmasını süresiz erteledi.

22.11.2024 21:46
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NEW ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, hakkında New York Mahkemesi'nde açılan "sus payı" davasına itiraz talebi kabul edilerek cezanın açıklanması süresiz ertelendi.

Yargıç Juan Merchan, Trump'ın "sus payı" davasında suçlamaların düşürülmesi amacıyla dilekçe sunma talebini kabul etti ve seçilmiş başkan için ceza tarihini programdan çıkardı.

Trump'ın avukatlarının davanın reddi için dilekçelerini 2 Aralık'a kadar sunmalarının gerektiğini belirten Merchan, davayı takip eden Başsavcı Alivn Bragg'in de cevap vermesi için 9 Aralık tarihini belirledi.

Merchan, Trump hakkında 26 Kasım'da açıklanması beklenen cezanın tarihinin "ertelendiğini" duyurarak, yeni ceza tarihi belirlemedi veya gecikme hakkında başka bir açıklama yapmadı.

Trump'ın Sözcüsü ve Beyaz Saray'ın yeni İletişim Direktörü Steven Cheung, konuyla ilgili Fox News'e yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'a karşı açılan sahte Manhattan Davası, artık kesin bir zaferle tamamen durduruldu ve ceza ertelendi." dedi.

Cheung, "Başkan Trump, ezici bir zafer kazandı çünkü Amerikan halkı onu göreve geri döndürme ve cadı avı davalarının tüm kalıntılarından kurtulma emri verdi." diye konuştu.

Trump'ın "sus payı" davası

Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından yargılanması için suçlanmıştı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump, 15 Nisan 2024'te New York'ta yargılanmaya başlanmış, 6 hafta süren duruşmalar sonucunda 31 Mayıs'ta mahkeme jürisi tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı"nın bulunduğuna hükmetmişti.

Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla Trump'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.

Bunun üzerine New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, yaptığı yazılı açıklamada, 18 Eylül'de cezasının açıklanması beklenen Trump'ın "sus payı" davasının 5 Kasım ABD Başkanlık seçimleri sonrasına, 26 Kasım'a ertelendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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