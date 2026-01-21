Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Haberin Videosunu İzleyin
Trump\'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
21.01.2026 13:37  Güncelleme: 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trump\'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın kendisine Gazze Kurulu'na davet etmesine ilişkin, "Kurula Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de güvenliğin sağlanması ve yeniden imar sürecini yürütecek Barış Kurulu'nun kurucu üyesi olma teklifine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurula Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını söyledi.

BAHÇELİ "KURULUN BAŞKANI ERDOĞAN OLMALI" DEMİŞTİ

MHP'nin dün (20 Ocak) gerçekleşen grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dünyaya çağrı yaparak barışın basının Türkiye, onun başının ise Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirtmiş ve kurulun başkanının Erdoğan olması gerektiğini söylemişti.

Bahçeli konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Aziz milletimize sesleniyoruz. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır. Hepinizi Cenabı Allah'a emanet ediyorum. Son bir cümle söylüyorum: Başta Amerika olmak üzere dünyada kim varsa sesleniyorum; Filistin ve Gazze meselesinde barışın kurucu başkanı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır, sonra kim katılacaksa katılsın. Barışın başı Türkiye'dir, onun başı Cumhurbaşkanıdır. Haydi hodri meydan diyoruz. Sağ olun, var olun"

TRUMP GAZZE KURULU'NA DAVET ETMİŞTİ

Trump'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze Kurulu'nun kurucu üyesi olma teklifini kamuoyuyla paylaşan İletişim Başkanı Duran şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan 'Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan'ı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) destekleme kararı almıştır.

Bu doğrultuda, Gazze'de güvenlik ve istikrarın sağlanması ile yeniden inşa sürecinden sorumlu olacak Barış Kurulu ve ilgili yapılar oluşturulmaktadır.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup ileterek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Barış Kurulu'na kurucu üye sıfatıyla katılmaya davet etmiştir."

Hakan Fidan, Türkiye, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak - Son Dakika

İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez’den samimi itiraf: 2-0, 5-0’dan daha acı verici Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez'den samimi itiraf: 2-0, 5-0'dan daha acı verici
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki
Trump’tan yeni paylaşım, Grönland’a ABD bayrağı dikti Trump'tan yeni paylaşım, Grönland'a ABD bayrağı dikti
Haldun Dormen için kritik bekleyiş Ayşe Arman: ’’Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı’’ Haldun Dormen için kritik bekleyiş! Ayşe Arman: ''Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı''
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
’Ayıp görülür’ diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu 'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
Kutsal topraklardan dönerken rahatsızlandı Acı haber geldi Kutsal topraklardan dönerken rahatsızlandı! Acı haber geldi

13:55
Fenerbahçe’ye Youssef En-Nesyri’den kötü haber
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber
13:42
IFAB’tan tarihi karar Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
IFAB'tan tarihi karar! Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
13:34
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:15
Fenerbahçe’den Omar Marmoush bombası
Fenerbahçe'den Omar Marmoush bombası
13:01
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
12:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
11:57
Aile vahşetinden yeni detay İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
11:04
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 14:03:34. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.