Trump'ın İran saldırılarını yeniden başlatıp suçlayacak isim aradığı iddia edildi - Son Dakika
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Trump'ın İran saldırılarını yeniden başlatıp suçlayacak isim aradığı iddia edildi

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Trump\'ın İran saldırılarını yeniden başlatıp suçlayacak isim aradığı iddia edildi
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The Atlantic'e göre Trump, İran'ı masaya oturtmak için saldırıları yeniden başlatmayı değerlendiriyor ve suçlayacak isim arıyor. Haberde yeni saldırıların 3 Kasım ara seçimlerinden kısa süre sonra başlayabileceği ve Hegseth ile Caine'in performansının sorgulandığı öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmayı değerlendirdiği, savaşın sorumluluğu için "suçlayacak" isim aradığı ve bu kapsamda Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in performanslarını sorguladığı iddia edildi.

The Atlantic dergisinin ABD yönetiminden yetkililer ve Trump'a yakın danışmanlara dayandırdığı haberine göre, Trump, İran'ı müzakere masasına oturtmak amacıyla askeri operasyonları yeniden başlatmayı değerlendiriyor.

Trump'a yakın danışmanlar, yeni saldırıların 3 Kasım'da düzenlenecek ara seçimlerden kısa süre sonra başlayabileceğini belirtti.

SUÇLAYACAK İSİM ARADIĞI İDDİASI

Trump'ın savaşın sorumluluğu için "suçlayacak" isim aradığını savunan danışmanlar, ABD Başkanı'nın Hegseth ve Caine'in savaş sürecindeki performanslarına ilişkin yönetim dışındaki yakın çevresinin görüşlerine başvurduğunu ileri sürdü.

Danışmanlar, Hegseth'in savaşın süresini ve gidişatını Trump'a sürekli olumlu yansıttığını ve kendisine duymak istediklerini söylediğini iddia etti.

PENTAGON VE BEYAZ SARAY İDDİALARI REDDETTİ

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, Hegseth'in Trump'a ve Beyaz Saray'ın üst düzey yetkililerine operasyonların mevcut durumuna ilişkin tüm bilgileri sunduğunu aktararak iddiaları reddederken, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly de Hegseth ve Caine'e güven duyduklarını, iki ismin de Trump'ın hedefleriyle uyum içinde çalıştığını kaydetti.

MASADAKİ SEÇENEKLER

Ayrıca, ABD'li yetkililer, Hegseth ve Caine'in geçen hafta Beyaz Saray'da Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'e askeri seçenekler sunduğunu belirtti.

Yetkililer, Trump'ın önündeki seçenekler arasında İran'a birkaç saatten birkaç haftaya kadar sürebilecek saldırılar düzenlenmesi, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasının sürdürülmesi ve askeri müdahale tehdidinin devam ettirilmesinin de yer aldığını savundu.

Danışmanlar ve yönetimden bir yetkili, ABD Başkanı'nın henüz saldırıların yeniden başlatılması yönünde emir vermediğini ancak kararını son ana kadar gizli tutabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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