Trump'ın Kongre Konuşması ve Zelenski'nin İfadesi

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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık görevine geldikten sonra ABD Kongresi'nde yaptığı ilk konuşmada, polemik yaşadığı Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin geri adım atarak "madenler ve güvenlik konusunda bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu söylediğini" bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturduktan altı hafta sonra Cumhuriyetçi Parti'nin çoğunlukta olduğu ABD Kongresi'nde uzun bir "zafer" konuşması yaptı. ABD başkanlarıyla ilgili temel istatistikleri ve bilgileri derleyen, bağımsız çevrimiçi bir arşiv olan The American Presidency Project'e göre 100 dakika süren konuşma, ABD tarihinde Kongre'de yapılan en uzun başkanlık konuşması oldu.

Trump, ABD'nin iç politikasına ilişkin konuştu

Kongre'nin ortak oturumunda yaptığı konuşmada Trump, "43 günde, çoğu yönetimin dört ya da sekiz yılda başardığından daha fazlasını başardık ve daha yeni başlıyoruz" dedi. Trump, "pek çok kişinin kendisinin ABD tarihindeki en başarılı başkanlık başlangıcı olduğuna inandığını" söyledi ve kendisini George Washington ile kıyaslayarak seçim zaferinin büyüklüğü ile övündü.

Kadın sporlarında, transseksüel sporcuları yasaklamasından ve "woke ideolojiyi" ABD okullarından ve ordusundan çıkarmaya yönelik hamlelerinden de bahseden Trump, ekonominin mevcut durumu için Biden'ı suçlarken, ekonomiyi "kurtarma" ve "çalışan ailelere acil rahatlama" sağlamayı en büyük önceliği haline getirme sözü verdi.

Kongre'de bulunan Elon Musk'a seslenen Trump, Hükümet Verimlilik Departmanı'nın (Doge) savurgan harcamaları ve dolandırıcılığı azaltarak enflasyonu düşüreceğini söyledi ve dış yardım ile diğer hükümet programlarındaki sözde örneklerin bir listesini okumasını istedi. Trump, göçmenlik uygulamalarında daha fazla ilerleme kaydedileceği vaatlerini de dile getirdi.

Trump, bu konuşmayı, Meksika, Kanada ve Çin'e karşı kapsamlı yeni gümrük vergileri getirilmesinin ardından piyasalarda çalkantılı bir sürecin yaşanmaya başlamasından sonra yaptı. Ancak Trump, konuşmasında, Kanada, Meksika ve Çin'den ithal edilen mallara vergi getirilmesinin "rahatsızlık" yaratabileceğini ve ABD'li çiftçilerin "hazımsızlık dönemi" yaşayabileceğini belirtirken, buna yönelik geri adım atabileceğine ilişkin bir ifade kullanmadı.

Zelenski'den geri adım

Trump, konuşmasının sadece birkaç dakikasını dış politikaya ayırdı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'yle gerçekleştirdiği "olaylı" Beyaz Saray toplantısından sonra Trump, Ukrayna'ya tüm askeri yardımı durdurmuştu. Ukrayna'ya yardımın durdurulması, Kiev'in üç yıl önce geniş çaplı bir işgal başlatan Rusya'ya karşı savunma çabalarını tehdit etti ve Trump'ın ABD'yi Moskova'ya doğru çok fazla yaklaştırdığından endişe eden Avrupalı liderleri daha da endişelendirmişti.

Ancak Zelenski, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı paylaşımda, "Ben ve ekibim, kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız. Amerika'nın Ukrayna'nın egemenliğini ve bağımsızlığını korumasına yardımcı olmak için yaptıklarına gerçekten değer veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump: "Eş zamanlı olarak Rusya ile ciddi görüşmeler yaptık"

Bunun üzerine Trump, Zelenski'nin ABD için uygun olan herhangi bir zamanda madenler ve güvenlik konusunda bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu söylediğini de sözlerine ekledi. Trump, "Eş zamanlı olarak Rusya ile ciddi görüşmeler yaptık ve barışa hazır olduklarına dair güçlü sinyaller aldık" dedi.

Donald Trump, ayrıca Orta Doğu'ya barış getirme ve ilk döneminde imzalanan ve İsrail ile bazı Arap komşuları arasında ilişkiler kuran İbrahim Anlaşmalarını genişletme vaatlerini, ayrıntıya girmeden de olsa yineledi.

Demokratlardan Trump'a tepki

Demokratlar ise Trump'ın konuşmasına tepki göstererek, "Krala Hayır!" ve "Bu Normal Değil" gibi mesajlar içeren pankartlar taşıdı. Trump'ın konuşmasının sonunda, Demokratların yaklaşık yarısı salonu terk etti. Teksaslı bir kongre üyesi Al Green, oturmayı reddetmesi üzerine dışarı çıkarıldı. Trump ise kendisine gelen tepkilere karşılık, "Önümdeki Demokratlara bakıyorum ve onları mutlu etmek, ayağa kalkmalarını, gülümsemelerini ya da alkışlamalarını sağlamak için söyleyebileceğim hiçbir şey olmadığını fark ediyorum" dedi.