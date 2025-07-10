Trump'ın Liberya Başkanı'na İngilizce Sorusu Tepki Topladı - Son Dakika
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Trump'ın Liberya Başkanı'na İngilizce Sorusu Tepki Topladı

10.07.2025 12:24
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Trump, Liberya'nın resmi dili İngilizce olduğu halde Başkan Boakai'nın İngilizcesini övdü.

PORT ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin resmi dili İngilizce olan Liberya Devlet Başkanı Joseph Boakai'ye "Çok iyi İngilizce konuşuyorsun, nerede öğrendin?" diye sorması, sosyal medyada gündem oldu.

Gabon, Gine-Bissau, Liberya, Moritanya ve Senegal'den oluşan 5 Afrika ülke liderini dün Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Liberya Devlet Başkanı Boakai'nin İngilizcesini övdü.

Trump, "Çok güzel İngilizce konuşuyorsun, harika. Bu kadar güzel konuşmayı nereden öğrendin? Çok ilginç." dedi.

Sosyal medya kullanıcıları, İngilizcenin Liberya'nın resmi dili olması nedeniyle ABD Başkanı'nı eleştirdi.

Öte yandan Trump'ın, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani'nin konuşmasını, "Bu harika ama sadece adınızı ve ülkenizi söylerseniz harika olur." cümlesiyle kesmesi de eleştirilere neden oldu.

Buna karşın Trump'ın sözlerinin olumsuz bir düşünce içermediğini düşünenler de oldu.

Nijerya'nın önde gelen gazetelerinden Leadersip, "Trump, Liberya Devlet Başkanı'nın akıcı İngilizcesini övdüğü için tepkilerle karşı karşıya" manşetini attı.

CNN muhabiri Larry Madowo ise önce "Başkan Trump, Liberya Devlet Başkanı'na İngilizceyi nereden öğrendiğini sordu. Ne kadar iyi İngilizce. Güzel İngilizce. Bu kadar güzel konuşmayı nereden öğrendin?" Liberya'da resmi dil İngilizcedir." paylaşımını yaparak Trump'a tepkisini gösterdi.

Sonrasında ise Madowo, Liberya Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin kendisine, Liberya Devlet Başkanı'nın, Başkan Trump'ın İngilizce sorusundan rahatsız olmadığını ilettiklerini açıkladı.

Diğer bir sosyal medya kullanıcısı da Trump'ı eleştirerek kendisinin entelektüel açıdan ne kadar yoksun olduğunu belirtti ve "Bir Amerikalı olarak, Liberya Başkanı'ndan özür dilerim." ifadesini kullandı.

Redi Telhabi isimli gazeteci ise Trump'ı şu ifadelerle eleştirdi:

"Trump, Liberya Devlet Başkanı'nı 'iyi İngilizcesi' için mi övdü? İngilizce, Liberya'nın resmi dili ama mesele bu değil. Liberya'nın nasıl kurulduğunu kimse ona söylemedi mi? Özgürleştirilmiş köleler mi? Özgürleştirilmiş Afrikalı Amerikalılar mı? Amerikan Kolonizasyon Derneği mi? Liberya ve Amerika mı? Bilen var mı?"

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı da "Bu, çok utanç verici! Trump, Liberya Devlet Başkanı'na 'Çok iyi İngilizce konuşuyorsun, nerede eğitim aldın?' diyor. Trump, Liberya'nın nerede olduğunu veya resmi dilinin İngilizce olduğunu bile bilmiyor!" açıklamasını yaptı.

Amerika'dan dönen Afrikalılar tarafından kuruldu

1822 yılında Amerikan Kolonizasyon Derneği tarafından 'özgürlüğüne kavuşmuş Afrikalı Amerikalılar' için bir yerleşim yeri olarak kurulan Liberya, ABD ile kültürel ve dilsel olarak ilişkilerini sürdürüyor.

Öyle ki, iki ülke bayraklarının benzerlikleri dikkati çekiyor.

Ülke, 1847'de bağımsızlığını ilan ederek Afrika'nın, Afroamerikalı insanların yönettiği ilk cumhuriyeti oldu.

Americo-Liberians olarak bilinen bu yerleşimciler, ülkeye İngilizce de dahil olmak üzere Amerikan tarzı bir yönetim ve kültür getirdi.

Ülkede 20'den fazla yerel dil konuşulmasına rağmen İngilizce, Liberya'nın tek resmi dili olmaya devam ediyor ve hükümet, yasal belgeler, eğitim ve medyada kullanılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın Liberya Başkanı'na İngilizce Sorusu Tepki Topladı - Son Dakika

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