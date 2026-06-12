Trump İran Anlaşması ve İHA Düşürme İddiaları - Son Dakika
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Trump İran Anlaşması ve İHA Düşürme İddiaları

12.06.2026 09:57
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ABD, İran'a ait iki İHA'yı Hürmüz Boğazı'nda düşürdüğünü iddia etti, Trump anlaşmanın tamamlandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğu açıklaması gündemdeyken, Washington yönetiminin, İran'a ait olduğu belirtilen iki insansız hava aracını (İHA) dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarında düşürdüğü iddia edildi.

Fox News'e konuşan ABD'li savunma yetkilisi, İran'ın gece Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırmaya çalıştığını öne sürdü.

Yetkili, söz konusu saldırıda İran'a ait iki İHA'nın ABD tarafından düşürüldüğünü iddia ederek, buna rağmen boğazdaki deniz trafiğinin devam ettiğini savundu.

Trump'tan İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, dün Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinliğin ardından İran'la anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayarak, detaylı mutabakat metni üzerindeki son çalışmaların sürdüğünü söylemişti.

ABD Başkanı, "(İran'la anlaşma) Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek, belki de Avrupa'da." şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump İran Anlaşması ve İHA Düşürme İddiaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Metin Ergoven Metin Ergoven:
    bu anlaşma kuralları kimse uygulamıyo mu yoksa ben mi yanlış anlıyom 0 0 Yanıtla
  • Işın Kurt Işın Kurt:
    trump yine söyledi ama gerçekten olur mu bilmiyom 0 0 Yanıtla
  • Sevde Nur Ozkardesler Sevde Nur Ozkardesler:
    yahu anlaşma tamamlanıyo diyolar ama bi taraftan da iha düşürüyo mü ya bi karar verin 0 0 Yanıtla
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