Trump: İran'da Gözaltındaki ABD Vatandaşı Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Trump: İran'da Gözaltındaki ABD Vatandaşı Serbest Bırakıldı

16.07.2026 09:47
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İran, haksız yere gözaltına alınan ABD vatandaşı Dena Karari'yi serbest bıraktı. Trump durumu duyurdu.

(ANKARA) - ABD Başkanı DonaldTrump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, 2024 yılında İran'da gözaltına alınan bir ABD vatandaşının serbest bırakıldığını açıkladı. Trump "ABD, İran'ın bu iyi niyet jestini takdir ediyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda "İran, 2024 yılının Aralık ayında 'Uykucu Joe Biden'ın başkanlığı döneminde haksız yere gözaltına alınan bir ABD vatandaşının ülkeden ayrılmasına izin verdi. Kendisi şu anda güvenli bir şekilde İran'ın dışında ve sağlık durumu iyi. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın bu iyi niyet jestini takdir ediyor" ifadelerini kullandı.

İnsan hakları avukatı Jared Genser ise sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda serbest bırakılan kişinin müvekkili Dena Karari olduğunu açıkladı.

Genser, "Müvekkilim ABD vatandaşı Dena Karari'nin, Aralık 2024'ten bu yana İran'da uydurma suçlamalar nedeniyle mahsur kaldıktan sonra artık özgür olduğunu duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu sonuç, Başkan Donald Trump'ın olağanüstü ve kararlı çabaları olmasaydı mümkün olmazdı. Dena şu anda güvende ve ABD'ye dönüyor" dedi. Genser, Karari'nin, İran tarafından "zorlayıcı bir yurt dışına çıkış yasağına" tabi tutulduğunu belirtti.

Açıklamaya göre Karari, İran İstihbarat Bakanlığı tarafından, yoksul çocuklara destek sağlayan Children of Mehr Foundation adlı sivil toplum kuruluşundaki çalışmaları nedeniyle sorgulandı.

Genser, söz konusu vakfın, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) lisansı kapsamında özel bağışçılar tarafından finanse edilerek İran'daki ihtiyaç sahibi çocuklara yardım ettiğini kaydetti.

İnsan hakları avukatı ayrıca, İran yönetimine vakıf için yerel düzeyde çalışan İran vatandaşlarına yönelik suçlamaların da düşürülmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Trump: İran'da Gözaltındaki ABD Vatandaşı Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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