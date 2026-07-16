Trump, İran'dan ABD Vatandaşı Dena Karari'nin Tahliye Edildiğini Açıkladı - Son Dakika
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Trump, İran'dan ABD Vatandaşı Dena Karari'nin Tahliye Edildiğini Açıkladı

Trump, İran\'dan ABD Vatandaşı Dena Karari\'nin Tahliye Edildiğini Açıkladı
16.07.2026 09:29
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ABD Başkanı Trump, İran'da gözaltında tutulan Dena Karari'nin serbest kaldığını duyurdu.

WASHINGTON, 16 Temmuz (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Aralık 2024'te gözaltına aldığı bir ABD vatandaşının ülkeden ayrılmasına izin verdiğini söyledi.

Trump çarşamba günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Vatandaşımız şu anda İran dışında. Kendisi güvende ve durumu iyi. İran'ın bu iyi niyet göstergesini takdirle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

İran'da gözaltında tutulan ABD vatandaşının adının Dena Karari olduğu belirtildi. Karari'nin avukatı Jared Genser, asılsız suçlamalarla Aralık 2024'ten bu yana İran'da tutulan müvekkilinin güvende olduğunu ve ABD'ye dönmek üzere yola çıktığını açıkladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Trump, İran'dan ABD Vatandaşı Dena Karari'nin Tahliye Edildiğini Açıkladı - Son Dakika

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