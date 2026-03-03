Trump: İran'ın İlk Saldırısını Bekliyordum

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'yi İran'la savaşa İsrail'in soktuğu yönündeki görüşlere katılmadığını belirterek, "Aslında onları (İsrail'i) ben zorlamış olabilirim. Benim görüşüm, onların (İran'ın) ilk saldırıyı yapacağı yönündeydi. Biz saldırmazsak onlar saldıracaktı, ilk saldırıyı onlar yapacaktı." dedi.

ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede basın mensuplarının İran gündemiyle ilgili sorularını yanıtladı.

Trump, ABD'yi İran'la savaşa İsrail'in soktuğu yönündeki haberler hatırlatılarak bunun doğru olup olmadığı yönündeki sorulara "hayır" cevabını verdi.

ABD Başkanı, "Aslında onları (İsrail'i) ben zorlamış olabilirim. Benim görüşüm, onların (İran'ın) ilk saldırıyı yapacağı yönündeydi. Biz saldırmazsak onlar saldıracaktı, ilk saldırıyı onlar yapacaktı. Bu konuda çok emindim." şeklinde konuştu.

İlk saldırıyı İran'ın yapacağından emin olduğunu ifade eden Trump, bunun olmaması için önce kendilerinin saldırdığını kaydetti.

Trump, "Eğer bir şey yaptıysam, İsrail'i ben zorlamış olabilirim ama İsrail zaten hazırdı. Biz de hazırdık. Çok güçlü bir etki yarattık çünkü sahip oldukları neredeyse her şey yok edildi." değerlendirmesini yaptı.

İran'ı çok şiddetli şekilde vurduklarını anlatan Trump, Tahran'ın hava savunma sistemlerinin, donanmasının ve diğer birçok silah sisteminin yok edildiğini savundu.

Trump'tan üslerini kullandırmayan İspanya'ya sert tepki

Öte yandan Trump, üslerini ABD'ye kullandırmayan İspanya'ya sert şekilde tepki göstererek bu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkileri kesebilecekleri mesajını verdi.

ABD Başkanı, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez." ifadesini kullandı.

Trump, "İspanya şu an berbat durumda. Aslında, (Hazine Bakanı Scott Bessent) Scott'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim." şeklinde konuştu.

Avrupa ülkelerinin İran sürecinde ABD ile İsrail'e daha fazla destek vermesi gerektiğini anlatan Trump, bu konuda İspanya'nın yanı sıra İngiltere'ye de sert sözlerle yüklendi.

İngiltere'nin, ABD üssünün de yer aldığı Diego Garcia Adası'nı yüz yıllığına kiralama sürecine ilişkin, "İngiltere de işbirliğinden oldukça uzak. İngiltere'nin tavrı şok edici ama Churchill döneminde yaşamıyoruz. Diego Garcia Adası'nı yüz yıllığına aptalca kiraladılar." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün katıldığı Kongre oturumunun ardından "Onların başka bir ülke (İsrail) tarafından saldırıya uğradıktan sonra bize ilk darbeyi vurmasını bekleyemezdik... İsrail onlara saldırdı, ardından onlar da (İran) bize ilk saldırdı ve biz onların bize saldırmasını bekledik, bu durumda daha fazla kayıp ve ölüm yaşardık. Onların bize daha fazla hasar vermesini önlemek için proaktif bir şekilde savunma amaçlı harekete geçtik." demişti.

ABD medyası, Rubio'nun sözlerinin ardından ABD'nin İran'la savaşa İsrail tarafından çekildiği şeklinde birçok değerlendirme yapılmıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.