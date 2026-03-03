Trump: İran'ın İlk Saldırısını Bekliyordum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: İran'ın İlk Saldırısını Bekliyordum

03.03.2026 22:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, ABD'yi İran'la savaşa İsrail'in soktuğu görüşüne katılmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'yi İran'la savaşa İsrail'in soktuğu yönündeki görüşlere katılmadığını belirterek, "Aslında onları (İsrail'i) ben zorlamış olabilirim. Benim görüşüm, onların (İran'ın) ilk saldırıyı yapacağı yönündeydi. Biz saldırmazsak onlar saldıracaktı, ilk saldırıyı onlar yapacaktı." dedi.

ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede basın mensuplarının İran gündemiyle ilgili sorularını yanıtladı.

Trump, ABD'yi İran'la savaşa İsrail'in soktuğu yönündeki haberler hatırlatılarak bunun doğru olup olmadığı yönündeki sorulara "hayır" cevabını verdi.

ABD Başkanı, "Aslında onları (İsrail'i) ben zorlamış olabilirim. Benim görüşüm, onların (İran'ın) ilk saldırıyı yapacağı yönündeydi. Biz saldırmazsak onlar saldıracaktı, ilk saldırıyı onlar yapacaktı. Bu konuda çok emindim." şeklinde konuştu.

İlk saldırıyı İran'ın yapacağından emin olduğunu ifade eden Trump, bunun olmaması için önce kendilerinin saldırdığını kaydetti.

Trump, "Eğer bir şey yaptıysam, İsrail'i ben zorlamış olabilirim ama İsrail zaten hazırdı. Biz de hazırdık. Çok güçlü bir etki yarattık çünkü sahip oldukları neredeyse her şey yok edildi." değerlendirmesini yaptı.

İran'ı çok şiddetli şekilde vurduklarını anlatan Trump, Tahran'ın hava savunma sistemlerinin, donanmasının ve diğer birçok silah sisteminin yok edildiğini savundu.

Trump'tan üslerini kullandırmayan İspanya'ya sert tepki

Öte yandan Trump, üslerini ABD'ye kullandırmayan İspanya'ya sert şekilde tepki göstererek bu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkileri kesebilecekleri mesajını verdi.

ABD Başkanı, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez." ifadesini kullandı.

Trump, "İspanya şu an berbat durumda. Aslında, (Hazine Bakanı Scott Bessent) Scott'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim." şeklinde konuştu.

Avrupa ülkelerinin İran sürecinde ABD ile İsrail'e daha fazla destek vermesi gerektiğini anlatan Trump, bu konuda İspanya'nın yanı sıra İngiltere'ye de sert sözlerle yüklendi.

İngiltere'nin, ABD üssünün de yer aldığı Diego Garcia Adası'nı yüz yıllığına kiralama sürecine ilişkin, "İngiltere de işbirliğinden oldukça uzak. İngiltere'nin tavrı şok edici ama Churchill döneminde yaşamıyoruz. Diego Garcia Adası'nı yüz yıllığına aptalca kiraladılar." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün katıldığı Kongre oturumunun ardından "Onların başka bir ülke (İsrail) tarafından saldırıya uğradıktan sonra bize ilk darbeyi vurmasını bekleyemezdik... İsrail onlara saldırdı, ardından onlar da (İran) bize ilk saldırdı ve biz onların bize saldırmasını bekledik, bu durumda daha fazla kayıp ve ölüm yaşardık. Onların bize daha fazla hasar vermesini önlemek için proaktif bir şekilde savunma amaçlı harekete geçtik." demişti.

ABD medyası, Rubio'nun sözlerinin ardından ABD'nin İran'la savaşa İsrail tarafından çekildiği şeklinde birçok değerlendirme yapılmıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: İran'ın İlk Saldırısını Bekliyordum - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nu vurdu İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nu vurdu
Orta Doğu’da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı
Trump: İran’a kara saldırısına gerek kalmayacak Trump: İran'a kara saldırısına gerek kalmayacak
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz
İran’dan son dakika mesajı “ABD her şeyi itiraf etti“ diyerek duyurdular İran'dan son dakika mesajı! "ABD her şeyi itiraf etti" diyerek duyurdular
İran: Dubai’de ABD askerlerinin toplandığı yeri vurduk, 40 tanesi öldü İran: Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı yeri vurduk, 40 tanesi öldü
Arda’nın 70 dakika oynadığı maçta Real Madrid’e büyük şok Arda'nın 70 dakika oynadığı maçta Real Madrid'e büyük şok

23:57
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
23:20
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
23:06
İran, Dubai’deki ABD Konsolosluğu’nu İHA ile vurdu
İran, Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu İHA ile vurdu
22:52
Trump: Hürmüz Boğazı’ndaki gemileri koruyacağız, gerekirse donanmamız tankerlere eşlik edecek
Trump: Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri koruyacağız, gerekirse donanmamız tankerlere eşlik edecek
22:48
Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti
Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti
22:26
Trump’ın “İran cezası“ kestiği İspanya’dan ilk tepki geldi
Trump'ın "İran cezası" kestiği İspanya'dan ilk tepki geldi
22:25
Fransa’dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine geçeceğiz
Fransa'dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine geçeceğiz
22:19
Hamaney’in cenaze programı belli oldu Defnedileceği şehrin önemi büyük
Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Defnedileceği şehrin önemi büyük
21:26
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
21:08
İran’ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: SampT bataryası gönderiyorlar
İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 00:14:02. #.0.4#
SON DAKİKA: Trump: İran'ın İlk Saldırısını Bekliyordum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.