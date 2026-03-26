Trump: İran'ın Nükleer Tercihi Kendi Elinde
Trump: İran'ın Nükleer Tercihi Kendi Elinde

26.03.2026 20:16
Trump, İran'ın nükleer emellerinden vazgeçip geçmeyeceğinin artık Tahran'a bağlı olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelerin sonucunun artık Tahran'a bağlı olduğunu belirterek, "İran'ın nükleer emellerinden kalıcı olarak vazgeçme ve yeni bir yol çizme şansı artık kendi elinde. Bunu yapmak isteyip istemediklerini göreceğiz." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında İran gündemine ilişkin son durumu değerlendirdi.

İran'la görüşmelerin sürdüğünü anlatan ve bu sürecin sonunda Tahran'ın elinde nükleer silah görmek istemediklerini vurgulayan Trump, "İranlılar anlaşma yapmak için yalvarıyorlar, ben değil. Anlaşma yapmak için onlar yalvarıyorlar. Bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı göreceğiz." ifadelerini kullandı.

İranlıların elinde şu anda bir anlaşma yapma şansları olduğunu ve anlaşma yapıp yapmama kararının artık İranlılara kaldığını ifade eden ABD Başkanı, "İran'ın nükleer emellerinden kalıcı olarak vazgeçme ve yeni bir yol çizme şansı artık kendi elinde. Bunu yapmak isteyip istemediklerini göreceğiz. Eğer istemezlerse, onların en büyük kabusu olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Trump, "Şu anda bir anlaşma yapma şansları var, bu onlara kalmış." dedi.

İran'la anlaşma yapmaları durumunda Hürmüz Boğazı'nın açılacağını dile getiren Trump, İranlıların müzakere masasında "çok başarılı ve zeki" olduklarını kaydetti.

İran kesin bir yenilgiye uğradığını kabul ediyor

Öte yandan ABD Başkanı, İran'ın "yenilgiye uğradığını" kendi içinde kabul ettiğini savunarak, İran'ın ordusunu büyük oranda yok ettiklerini ve Tahran'ın anlaşma yapmaya mecbur kaldığını ileri sürdü.

"Operasyonumuzu tamamlamamızın yaklaşık 4 ila 6 hafta süreceğini tahmin ediyoruz. Şu anda programın çok ilerisindeyiz." diyen Trump, bu sürecin sonsuza kadar sürmeyeceğini söyledi."

Trump'tan NATO'ya tepki

Daha önceki NATO'ya yönelik eleştirilerini yineleyen Trump, özellikle İngiltere'nin ismini anarak NATO ülkelerinin İran konusunda ABD'nin yardımına gelmediğini belirtti.

Trump, "NATO'dan çok hayal kırıklığına uğradık çünkü İran konusunda NATO hiçbir şey yapmadı. Onlar, her şey (İran'ın askeri gücü) yok edildikten sonra şimdi gemi göndermek istiyor." şeklinde konuştu.

ABD'nin "kendi savaşı" olmamasına rağmen Rusya-Ukrayna Savaşı'nda NATO'ya yardım ettiğine değinen Trump, buna karşılık İran konusunda beklediği desteği göremediğini vurguladı. Trump, "Bu, NATO için bir sınavdı. Bize yardım edip etmeyeceğinize yönelik bir sınavdı. Yardım etmek zorunda değildiniz ama etmezseniz bunu unutmayacağız. Bu sözlerimi unutmayın. Ne derler bilirsiniz: Asla unutma." şeklinde konuştu.

ABD'nin bundan sonra NATO'ya vereceği destek konusunda dikkat çeken bir ifade kullanan Trump, "(NATO'ya) Biz her zaman yanında olacağız, en azından eskiden öyleydik; açıkçası dürüst olmak gerekirse artık bundan sonra emin değilim." dedi.

Konuşmasının bir yerinde eski ABD Başkanı Barack Obama'ya da tepkisini dile getiren Trump, "Barack Hüseyin Obama, İran'ı İsrail'e tercih etti." ifadesini kullandı.

İran petrolünü "ele geçirmek" bir seçenek

ABD Başkanı Trump, İran petrolünü ele geçirmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki bir soruya yanıt verirken, "Ben bu konuyu açmazdım ama bu bir seçenek." değerlendirmesini yaptı.

Hürmüz Boğazı'ndan geçecek petrole ABD olarak ihtiyaçlarının olmadığını vurgulayan Trump, başta Çin, Japonya ve Avrupa ülkeleri gibi aktörlerin buradan geçecek petrole ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

"Bizim buna hiç ihtiyacımız yok. O kadar çok petrolümüz var ki. Ülkemiz bundan etkilenmiyor. Suudi Arabistan veya Rusya'nın iki katı kadar petrolümüz var ve yakında üç katına çıkacak." şeklinde konuşan Trump, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından etkilenen ülkelerin adım atması gerektiğini söyledi."

Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için belirlediği cuma günkü son tarihe İran'ın uyup uymayacağı sorusuna, "Bunu henüz bilmiyorum. Steve Witkoff, JD Vance ve Jared Kushner bana işlerin yolunda gidip gitmediğini söyleyecekler." yanıtını verdi.

İran'daki uranyum için asker gönderme sorusuna esprili yanıt

Diğer yandan Trump, bir muhabirin, "Amerikan askerleri, uranyumu ele geçirmek için İran'a ayak basacak mı?" şeklindeki sorusunu esprili bir şekilde yanıtladı.

Trump, ABD ordusunun bunun yapıp yapmayacağını kameralar önünde elbette söylemeyeceğini dile getirerek, "Diyelim ki bunu düşünüyorum ya da düşünmüyorum, neden bunu size söyleyeyim ki? Nasıl bir soru bu? Evet gideceğiz, yarın sabah 3'te gidiyoruz mu diyeyim?" ifadelerini kullandı.

Hegseth, DMO Deniz Kuvvetleri Komutanı Tangsiri'nin öldürüldüğünü açıkladı

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik saldırıların "başarıyla" devam ettiğini savunarak, Trump'ın talimatına göre "Destansı Öfke Operasyonu" saldırılarına devam edeceklerini vurguladı.

Hegseth, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Alireza Tangsiri'nin dün gece düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğüne değindi ancak saldırının detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

Kaynak: AA

Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Savunma, Güncel, Tahran, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: İran'ın Nükleer Tercihi Kendi Elinde - Son Dakika

İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı
Putin, Rusya’dan külçe altın ihracatını yasakladı Putin, Rusya'dan külçe altın ihracatını yasakladı
Canbay’dan Aleyna Kalaycıoğlu’nun ’ayakçı’ sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'ayakçı' sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı
İran’ın ABD’ye ait FA-18 savaş uçağını hedef aldığı anlar kamerada İran'ın ABD'ye ait F/A-18 savaş uçağını hedef aldığı anlar kamerada
İşte intihar eden fenomen Kübra Karaaslan’ın son anları İşte intihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın son anları
İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı İstedikleri tek bir şey var İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı! İstedikleri tek bir şey var
ABD ordusu Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen tekneyi vurdu: 4 ölü ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen tekneyi vurdu: 4 ölü
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu gözaltına alındı Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu gözaltına alındı
Baklan’da milyonlarca yıllık deniz yıldızı fosili bulundu Baklan'da milyonlarca yıllık deniz yıldızı fosili bulundu
İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu
Trump’tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar

20:25
Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi Mert Hakan detayı bomba
Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi! Mert Hakan detayı bomba
20:00
Canlı anlatım Devre arası
Canlı anlatım! Devre arası
19:45
2 yaşındaki kayıp çocuk 10 saat sonra dağın zirvesinde bulundu
2 yaşındaki kayıp çocuk 10 saat sonra dağın zirvesinde bulundu
19:22
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
19:18
Trump, İran’ın verdiği “çok büyük“ hediyeyi açıkladı
Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı
18:53
Trump’tan, “İran savaşı feci bir hata“ diyen Steinmeier’e yanıt
Trump'tan, "İran savaşı feci bir hata" diyen Steinmeier'e yanıt
18:09
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı’nın ifadesi
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi
17:56
İşte hakkında adli kontrol verilen isimler: Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran...
İşte hakkında adli kontrol verilen isimler: Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran...
17:35
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
16:52
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
15:56
Zamanlama manidar: NATO’dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
SON DAKİKA: Trump: İran'ın Nükleer Tercihi Kendi Elinde - Son Dakika
