Trump, İran'la savaştan pişman değil, nükleer silahı engellediklerini savundu - Son Dakika
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Trump, İran'la savaştan pişman değil, nükleer silahı engellediklerini savundu

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Trump, İran\'la savaştan pişman değil, nükleer silahı engellediklerini savundu
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşa girmekten pişman olmadığını belirterek bunun 'yaptığı en iyi işlerden biri' olduğunu savundu. Beyaz Saray'dan South Carolina'daki seçim mitingi için ayrılırken konuşan Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediklerini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, South Carolina'da katılacağı bir seçim mitingi için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"UZUN ZAMANDIR İLK KEZ BİR ANLAŞMAYA BU KADAR YAKIN OLABİLİRİZ"

Öte yandan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı son görüşmeye atıf yaparak, Moskova ile yürüttükleri müzakerelerin iyi gittiğini belirtti.

ABD Başkanı, "Şu anda Ukrayna konusunda Rusya ile müzakere ediyoruz. Uzun zamandır ilk kez bir anlaşmaya bu kadar yakın olabiliriz. Bir anlaşmaya yakın olduğunuzda ve çok hassas müzakereler yürütüyorsanız, belki de bir anlaşmaya çok yakındır." değerlendirmesini yaptı.

Amerikan kamuoyunda bazı çevrelerin bu ortamda ABD'nin Rusya'ya yaptırım uygulamasını beklediğini anımsatan Trump, "Müzakereler yürütürken bu durumda yaptırım uygulamazsınız." şeklinde konuştu.

 "İRAN'LA SAVAŞA GİRMEKTEN PİŞMAN MISINIZ?" SORUSUNA YANIT VERDİ

Trump, " İran'la savaşa girmekten pişman mısınız?" şeklindeki bir soruya yanıt verirken, "Hayır. Bence yaptığımız en iyi işlerden biri bu. İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engelledik." ifadelerini kullandı.

Daha önceki başkanların bu yönde bir adım atmadığını kaydeden ABD Başkanı, kendisi İran'la savaşa girmeseydi Tahran'ın "çoktan nükleer silaha sahip olup bunu kullanacağını" savundu.

Trump, İran'la savaştan pişman değil, nükleer silahı engellediklerini savundu

“RUSYA'NIN İRAN SÜRECİNDE HİÇBİR ŞEY YAPMADIĞINDAN EMİNİM”

Trump, "Rusya'nın İran sürecindeki etkisi çok az oldu, elbette çok daha fazlasını yapabilirlerdi ancak neredeyse hiçbir şey yapmadıklarından eminim. Bu da dikkate almanız gereken bir husus." yorumunu yaptı.

Rusya'nın serbest bıraktığı Stephen Hubbard adlı ABD vatandaşının şu an yolda olduğunu ve bu hususta Moskova'ya teşekkür ettiklerini de dile getiren Trump, Rusya'nın İran'la savaş sürecine müdahil olmamasından da memnun olduklarını anlattı.

ABD Başkanı ayrıca, bir soru üzerine, Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink şirketinin Ukrayna ordusuna sağladığı interneti sınırlandırmasıyla ilgili olarak kendisinin herhangi bir ilgisinin olmadığını ifade etti.

Trump, "Bu konuyla bir ilgim yok. Kimin dahli var bilmiyorum." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA
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    Yorumlar (1)

  • Mustafa Güneş Mustafa Güneş:
    Trump diyorsa tersi olur. 0 0 Yanıtla
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