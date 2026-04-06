Trump: İran bir gecede yok edilebilir, o gece yarın olabilir
Trump: İran bir gecede yok edilebilir, o gece yarın olabilir

Trump: İran bir gecede yok edilebilir, o gece yarın olabilir
06.04.2026 20:24
Trump: İran bir gecede yok edilebilir, o gece yarın olabilir
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Trump, "İran'ın 2 seçeneği var. Yarın akşam İran'a yönelik yeni gelişmeler olabilir. Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir." dedi. İran'ın düşürdüğü F-15 uçaklarının pilotlarını kurtarmak için düzenledikleri operasyonun detaylarını da paylaşan Trump, "Tarihi bir operasyondu, 176 uçak operasyona katıldı. 7 saat sürdü. 21 uçak İran'a girdi." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "İran'dan ABD pilotlarını kurtarmak için düzenlenen operasyona 176 askeri uçak katıldı." dedi.

TRUMP: O GECE YARIN GECE OLABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında İran'la ilgili merakla beklenen açıklamasını yaptı. İran'ı bir kez daha tehdit eden Trump, "İran'ın 2 seçeneği var. Yarın akşam İran'a yönelik yeni gelişmeler olabilir. Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir. ABD'nin elindeki silahlar kimsede yok. Bizdeki ekipman kimsede yok. F-15 pilotunu kurtardık." ifadelerini kullandı.

"PİLOTLARIMIZI KURTARMA OPERASYONUNA 155 UÇAK KATILDI"

Trump, İran'ın düşürdüğü F-15 uçaklarının pilotlarını kurtarma operasyonuna ilişkin bilgiler de verdi. Trump, şunları söyledi: "Tarihi bir operasyondu. 7 saat sürdü. 21 uçak İran'a girdi. İran güçlerini şaşırtarak farklı bölgeye sevk ettik. 7 farklı konuma gönderdik, şaşırtmaca harekatı yaptık. Kayıpsız çıktık. Hiçbir ABD askerini arkada bırakmayız, ağır ateş altındaydık.

Çok güzel helikopterle kurtardık. Harika bir operasyondu. Operasyonda 4 bombardıman uçağı, 64 savaş uçağı, 48 yakıt ikmal uçağı ve 13 kurtarma uçağı da dahil olmak üzere toplam 155 uçak kullandık. Pilot çok cesurdu, dağa tırmandı, kan kaybediyordu ama yakalanmadı."

Son Dakika Güncel Trump: İran bir gecede yok edilebilir, o gece yarın olabilir - Son Dakika

    Yorumlar (9)

  • CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    trump altın üstün sağın solun için dışın hep yalan 56 0 Yanıtla
  • 7912145 7912145:
    buda iyice saçmaladı. yenildin kabullen 38 1 Yanıtla
  • n2b7wqj4gd n2b7wqj4gd:
    3 asker 100 mil dolara kurtarıldı 18 1 Yanıtla
  • Yusuf Çakmak Yusuf Çakmak:
    bende ordaydım 176 değil 348 taneydi saydım gökyüzü uçakla kaplıydı güneş gözükmüyordu 14 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    dünya lidari böyle olur. bizde de PKK 6 sene esir tuttu ve sonunda şehit etti Semih Özbey gibi yiğidimizi. 6 4 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Trump: İran bir gecede yok edilebilir, o gece yarın olabilir - Son Dakika
