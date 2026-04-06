Trump: İran bir gecede yok edilebilir, o gece yarın olabilir

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "İran'dan ABD pilotlarını kurtarmak için düzenlenen operasyona 176 askeri uçak katıldı." dedi.

TRUMP: O GECE YARIN GECE OLABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında İran'la ilgili merakla beklenen açıklamasını yaptı. İran'ı bir kez daha tehdit eden Trump, "İran'ın 2 seçeneği var. Yarın akşam İran'a yönelik yeni gelişmeler olabilir. Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir. ABD'nin elindeki silahlar kimsede yok. Bizdeki ekipman kimsede yok. F-15 pilotunu kurtardık." ifadelerini kullandı.

"PİLOTLARIMIZI KURTARMA OPERASYONUNA 155 UÇAK KATILDI"

Trump, İran'ın düşürdüğü F-15 uçaklarının pilotlarını kurtarma operasyonuna ilişkin bilgiler de verdi. Trump, şunları söyledi: "Tarihi bir operasyondu. 7 saat sürdü. 21 uçak İran'a girdi. İran güçlerini şaşırtarak farklı bölgeye sevk ettik. 7 farklı konuma gönderdik, şaşırtmaca harekatı yaptık. Kayıpsız çıktık. Hiçbir ABD askerini arkada bırakmayız, ağır ateş altındaydık.

Çok güzel helikopterle kurtardık. Harika bir operasyondu. Operasyonda 4 bombardıman uçağı, 64 savaş uçağı, 48 yakıt ikmal uçağı ve 13 kurtarma uçağı da dahil olmak üzere toplam 155 uçak kullandık. Pilot çok cesurdu, dağa tırmandı, kan kaybediyordu ama yakalanmadı."

