Trump: İran bir gecede yok edilebilir, o gece yarın olabilir

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "İran'dan ABD pilotlarını kurtarmak için düzenlenen operasyona 176 askeri uçak katıldı." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında İran'la ilgili merakla beklenen açıklamasını yaptı. İran'ı bir kez daha tehdit eden Trump, "İran'ın 2 seçeneği var. Yarın akşam İran'a yönelik yeni gelişmeler olabilir. Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir. ABD'nin elindeki silahlar kimsede yok. Bizdeki ekipman kimsede yok. F-15 pilotunu kurtardık." ifadelerini kullandı.
Trump, İran'ın düşürdüğü F-15 uçaklarının pilotlarını kurtarma operasyonuna ilişkin bilgiler de verdi. Trump, şunları söyledi: "Tarihi bir operasyondu. 7 saat sürdü. 21 uçak İran'a girdi. İran güçlerini şaşırtarak farklı bölgeye sevk ettik. 7 farklı konuma gönderdik, şaşırtmaca harekatı yaptık. Kayıpsız çıktık. Hiçbir ABD askerini arkada bırakmayız, ağır ateş altındaydık.
Çok güzel helikopterle kurtardık. Harika bir operasyondu. Operasyonda 4 bombardıman uçağı, 64 savaş uçağı, 48 yakıt ikmal uçağı ve 13 kurtarma uçağı da dahil olmak üzere toplam 155 uçak kullandık. Pilot çok cesurdu, dağa tırmandı, kan kaybediyordu ama yakalanmadı."
Ayrıntılar geliyor...
