Trump Kovid aşısı karşıtı Kennedy'yi Sağlık Bakanı seçti - Son Dakika
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Trump Kovid aşısı karşıtı Kennedy'yi Sağlık Bakanı seçti

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ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, aşı karşıtı Robert F. Kennedy Jr.'ı Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığına aday gösterdiğini duyurdu. Trump, Kennedy'nin sağlık alanındaki sorunları çözme kapasitesine inandığını belirtti.

15.11.2024 01:46
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ABD'de 5 Kasım'da yapılan seçimlerde ikinci kez başkan seçilen Donald Trump, 20 Ocak 2025'te Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak. Yeni dönem için kabinesini oluşturan Trump'ın Sağlık Bakanlığı için aday gösterdiği isim dikkat çekti.

"HEYECAN DUYUYORUM"

Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Robert F. Kennedy Jr.'ı ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı (HHS) olarak duyurmaktan heyecan duyuyorum." diye yazdı. Amerikalıların uzun zamandır sağlık konusunda "aldatma, yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon yapan endüstriyel gıda kompleksi ve ilaç şirketleri tarafından ezildiğini" belirten Trump, Kennedy'nin bu sorunları çözeceğine olan inancını vurguladı. Trump, "HHS, herkesin bu ülkedeki ezici sağlık krizine katkıda bulunan zararlı kimyasallardan, kirleticilerden, böcek ilaçlarından, ilaç ürünlerinden ve gıda katkı maddelerinden korunmasını sağlamada büyük bir rol oynayacaktır." ifadelerine yer verdi. Senato tarafından onaylanması halinde Kennedy, yeni dönemde Sağlık Bakanı olarak çalışmalarına başlayacak.

KOVİD-19 AŞILARINA KARŞITLIĞIYLA BİLİNİYOR

Eski Demokrat Kennedy, bu yılki başkanlık yarışına bağımsız olarak girmiş, bir süre sonra Trump lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Trump'ın mitinglerinde sık sık boy göstererek büyük alkış alan Kennedy, aynı zamanda bir avukat olarak, büyük pestisit ve ilaç şirketlerine karşı açtığı davalar, Kovid-19 aşılarına karşı şüpheci yaklaşımı ve gıda sağlığıyla ilgili düzenlemeler konusundaki çabalarıyla tanınıyor.

Trump Kovid aşısı karşıtı Kennedy\'yi Sağlık Bakanı seçti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump Kovid aşısı karşıtı Kennedy'yi Sağlık Bakanı seçti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • oktay sayar:
    her türlü zehri saçan Abd, ilaçlarda iyileştirici ,zehirden arındırılmış bir gelişme sağlamaz , dertleri,her zaman ki gibi para olur 0 0 Yanıtla
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