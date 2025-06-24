Trump, Netanyahu'ya Anlaşma Mesajı Verecek

ABD medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "daha fazla savaş değil, anlaşma istediğini" ileteceğini ileri sürdü.

Amerikan "Axios" sitesinin bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberinde, "Trump'ın şimdiki hedefinin savaşı bitirmek olduğu" aktarıldı.

Haberde, Trump'ın Netanyahu'ya, "Anlaşma istiyoruz ve daha fazla savaş istemiyoruz" mesajı konusunda net olacağı iddia edildi.

???İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine hava saldırıları düzenledi.